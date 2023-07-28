Yargıtay Üyesi Mustafa Artuç'un Cenazesi Tokat'ta Defnedildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Cenaze namazına birçok önemli isim katıldı.

Ankara'da kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü özel hastanede 51 yaşında vefat eden Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı da olan Artuç'un cenazesi, memleketi Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Ede köyüne getirildi.

Mustafa Artuç için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Artuç'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Yargıtay 1. Başkanvekilleri Adem Albayrak ve Eyup Yeşil, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Temsilcisi İsmail Güven, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, eski Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, meclis, yargı ve spor dünyasından isimler ile il protokolü ve çalışma arkadaşları katıldı.

Mustafa Artuç'un cenazesi köyünde defnedildi.

Mustafa Artuç kimdir?

Mustafa Artuç, 1972'de Zile'de doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994'te mezun oldu.

Zile hakim adayı olarak mesleğe başlayan Artuç sırasıyla Viranşehir, Ağlı ve Hacıbektaş hakimliği, Yargıtay tetkik hakimliği ve Adalet Akademisi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi olarak görev yapan Artuç'un Malvarlığına Karşı Suçlar, Kişilere Karşı Suçlar, Türk Ceza Kanunu Şerhi (ortak eser), Hüküm Kurma Sanatı, İcra ve İflas Suçları gibi eserleri bulunuyordu.

Artuç, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyordu.