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YARGITAY ONURSAL CUMHURİYET BAŞSAVCISI KANADOĞLU, AYVALIK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

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ANKARA'da, tedavi gördüğü hastanede 28 Şubat'ta hayatını kaybeden Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu (85), Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

ANKARA'da, tedavi gördüğü hastanede 28 Şubat'ta hayatını kaybeden Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu (85), Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 28 Şubat'ta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Kanadoğlu için dün Ankara Kocatepe Camii'nde, bugün ise Ayvalık ilçesi Saatli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kanadoğlu'nun ailesi ve yakınları ile eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aziz Kocaoğlu, Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok, siyasi parti temsilcileri, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ayvalık Şube Başkanı Gülden Belge, Ayvalık eski belediye başkanı Rahmi Gençer, sinema ve tiyatro sanatçısı Serhat Süha Özcan, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kanadoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazının ardından Ayvalık Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sabih Kanadoğlu Cumhuriyet 28 Şubat Yargıtay Güncel Haberler

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