Yargıtay Onursal Başkanı Akarca, İzmir'de Eğitmenlerle Buluştu

Yargıtay Onursal Başkanı Mehmet Akarca, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen konferansta eğitmenlerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Akarca, ortaokul, lise, üniversite gibi bütün eğitim hayatının İzmir'de geçtiğini, Karşıyaka Adliyesi'nde Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı yaptığını söyledi.

Milletlerin geleceği için eğitim kadar önemli bir hususun bulunmadığını ifade eden Akarca, "Eğer iyi bir hukukçu, hakim, savcı, doktor, mühendis yetiştiremezsek, memleketimizde ilerleme sağlayamayız, gerçekten de refaha ve huzura ulaşamayız. İyi işleyen bir yargı gerçekten de bir toplumun refahı, huzuru, güvenliği ve ekonomik kalkınma için olmazsa olmaz koşullardan biridir. Bunu besleyecek olan eğitimdir. Burada sizler hem idareci olarak hem müfettişler olarak hem öğretmenler olarak son derece çok önemli görev yapıyorsunuz. Ben hep öğretmenlerime minnet duyuyorum, şükranla anıyorum. Öğretmenlik mesleği gerçekten kutsal bir meslek. Çünkü insan yetiştiriyor. Bir toplumda anne babadan sonra hatta belki anne babayı da artık bu çağda eğitim için çok önemli ilişki için bir fonksiyonu yerine getiriyor."

Öğretmenlere hukuki başlıklarla ilgili önerilerde bulunan Akarca, soruları da yanıtladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de eğitim yöneticileri olarak hukuk ve yargıyla ilgili çalışma içerisinde olduklarını belirterek, Akarca'ya teşekkür etti.