Yargıtay müebbet hapis cezası kararını bozdu, Aslıhan'ın katili bu kez 18 yıla çarptırıldı

ÇORUM'da birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal (32), yerel mahkemenin müebbet hapis cezası verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada bu kez 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÇORUM'da birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal (32), yerel mahkemenin müebbet hapis cezası verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada bu kez 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Ocak 2021 tarihinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Polat Hatal ile birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı çıkan tartışmada boğdu. Ardından polisi arayan Hatal, Aslıhan Dal'ı boğduğunu söyleyip, evden çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslıhan Dal, kurtarılamadı. Polise teslim olan Polat Hatal ise tutuklandı.

Mahkeme çıkışı Aslıhan Dal'ın annesi Sevgi Dal, karara tepki göstererek "Benim kızım hunharca öldürüldü ve bu verilen karara karşıyım. Hiçbir şekilde hiçbir kadın ölmesin" diye konuştu.