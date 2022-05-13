Yargıtay kararı sonrası olağanüstü toplanan CHP'den Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Görevinin başındadır

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Hapis cezasının yanı sıra Kaftancıoğlu için siyasi yasak kararı da çıktı.

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından dün akşam saatlerinde CHP MYK'nin olağanüstü toplanacağını açıkladı. Sabah saatlerinde yapılan CHP MYK toplantısı 1 saat 15 dakika sürdü.

"CANAN KAFTANCIOĞLU GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, "İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır, parti çalışmalarına devam etmektedir. Adaletin ayarlarıyla oynadığınız kantar, gün gelir sizi de tartar. Sandık milletimizin önüne gelecek, bu karanlık günler elbet bitecek. Milletimizin ufkunun aydınlanmasına, yeni bir şafağın doğmasına az kaldı." dedi.

Faik Öztrak

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR İSTANBUL'U ALAMAYACAKLAR"

Öztrak açıklamalarına şöyle devam etti: "Bursa'da yapacağımız Milletin Sesi mitingimizi 21 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin tertemiz oylarıyla bize vermiş olduğu İstanbul'u alamayacaklar, alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar önümüzdeki seçimde Türkiye'yi almamızın önüne geçemeyecekler.

"ADALET TESİS EDİLENE KADAR SUSMAYACAĞIZ"

Arsız elindeki güçle haklıyı suçlu çıkaracağını zanneder. Despot sözde hukukçuları olmadan hukuk devletini katledemez. Sözde hakimleri olmadan göstermelik davalarını yürütemez. Ülkemizde yaşanan tamda budur. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar hukuk ve adalet diliyle yazılmamıştır. Sarayın kirli, vesayetçi diliyle yazılmıştır. Dün mağdurum diyen bugün mağrur oldu. Kendinden olmayana gözdağı vermeye kalkıyor. Muhalefeti engellemeye uğraşıyor. Seçimleri kaybedeceğini anlayan bu kirli vesayetçi anlayış, yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye çalışıyor. Milletin gerçek gündemini karartıyor. İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen hüküm Saray'ın istek ve arzusuna göre verilmiştir. Bu karar millet adına verilmemiştir. Bu nedenle vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür. Adalet, hakkı hak edene vermektir. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında duracağız.

"HAKSIZLIĞA KARŞI SUSMAYANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bu haksızlığa ve zulme karşı susmayan 6'lı masada birlikte olduğumuz siyasi parti genel başkanlarına, bizle dayanışma gösteren Cumhur İttifakı dışında diğer tüm siyasi partilerin sayın genel başkanlarına, demokratik kitle örgütlerine, barolarımıza CHP olarak en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."