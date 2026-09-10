Yargıtay'ın bozma kararı sonrası, oğlunun eski müvekkilini adliye önünde öldüren babanın cezası müebbete çıkarıldı

KAYSERİ'de, oğlunun eski müvekkili Ahmet Demir'i (40) adliye önünde tabancayla vurup öldüren ve 24 yıl hapis cezası alan Mehmet Aslan (72) hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada, tutuklu yargılanan baba Mehmet Aslan'ın cezası 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapse çıktı.

Olay, 7 Ocak 2020'de Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Mehmet Aslan, avukat oğlunun eski müvekkili olan ve 'Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'Dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Aslan, belindeki tabancayı çıkarıp, Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Aslan, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturmada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, suç şüphesi bulunan avukat Ö.A.'yı ifadeye çağırdı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan avukat Ö.A., kuvvetli suç şüphesiyle 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı. Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin de aralarında olduğu, 2'si tutuklu 6 sanığa dava açıldı. Sanıklardan Mehmet Aslan hakkında 'Tasarlayarak öldürme', avukat oğlu Ö.A. hakkında ise 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklar Hasan D., A.T. ve T.H.'nin de 'Suça iştirak' ve 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme', Demir'in eşi hakkında ise 'Suça iştirak'ten ceza istendi. Davanın görülen ara celselerinde tutuklu sanık Ö.A., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

24 YIL HAPİS CEZASI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2022'de görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Aslan'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından Ahmet Demir'in sanal medyadan yaptığı paylaşımlar, 'ağır tahrik' olarak değerlendirilerek, cezası 24 yıla düşürüldü. Sanık hakkında 'İyi hal' indirimi uygulanmadı. Heyet, tutuksuz sanıklardan Hasan D., A.T. ve T.H.'yi ise 'Tasarlayarak öldürmeye iştirak' suçundan 12'şer yıl hapse mahkum etti. Tutuksuz sanıklardan Ö.A.'nın 'Azmettirme' suçundan, Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin ise 'Suça iştirak'ten delil yetersizliğiyle beraatine hükmedildi.

Taraf avukatlarının itirazıyla dosya önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Yerel mahkemenin kararında hukuka aykırı bir durum görmeyen Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan başvuruların esastan reddine karar verdi. Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası, sanık baba Mehmet Aslan'a 'Tahrik' indirimi uygulanarak ceza verildiği, sanıklardan Hasan D.'nin olay öncesi ihbarda bulunmasına ve olayın gerçekleşmesini engellemek için çaba göstermesine rağmen 12 yıl 6 ay ceza verildiği bunun yerine sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği, sanık avukat Ö.A.'nın ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması gerekirken, beraatine karar verilerek, yanlış hüküm kurulduğu gerekçeleriyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararı sonrası yeniden görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti verdiği ara karar ile duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık avukat Ö.A. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Aslan cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Hasan D. ise davaya katılmadı. Son savunması istenen sanık Aslan, "Bana ettiği hakaret ve küfürleri hak etmedim. Pişmanım. Yaralama kastıyla hareket ettim, öldürmek istemedim. Keşke bu olay olmasaydı. Uzun süredir cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık Mehmet Aslan'ı, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını müebbet hapse düşürdü. Heyet, tutuksuz sanık Hasan D.'nin beraatine hükmederken, firari avukat Ö.A.'nın dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı