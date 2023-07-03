Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla davasında 7 beraat kararının bozulmasını istedi

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yargılanan 7 kişi hakkında verilen beraat kararlarının bozulmasını talep etti. Anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın davayla ilgili itirazlarını makul ve yerinde gördüğünü söyledi.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018'de kayboldu. Bulunması için tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkinde cansız bedenine ulaşıldı. Leyla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si öz amcası olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı. Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 Ekim 2021'de görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir ile baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun ile Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti.

Avukat Erdoğan Tunç, DHA muhabirine yaptığı açıklamada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili itirazlarını makul ve yerinde bulduğunu söyledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesinin kendilerine iletildiğini ifade eden Tunç, "Temyiz itirazlarımız Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca makul ve yerinde görüldü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesi Yargıtay 1'inci Ceza Dairesine iletildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi konuyla ilgili kararını verecek" dedi.