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Yargıtay yeni başkanını 36'ncı turda da seçemedi! 37'nci tur yarın

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 36'ncı tur oylamasında hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı. Seçimin 37'nci tur oylaması yarın yapılacak.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti. Ancak o günden bu yana sandıktan kazanan çıkmadı.

EN YÜKSEK OYU ÖMER KERKEZ ALDI

Seçimin ilk 35 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 36'ncı tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu, Akarca 111, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 169 oy aldı. Seçime katılım 327 olarak kayıtlara geçerken, 36 oy geçersiz sayıldı. Boş oy rakamı ise 11 oldu.

Yargıtay yeni başkanını 36'ncı turda da seçemedi! 37'nci tur yarın

GÖZLER ŞİMDİ 37'NCİ TURDA

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin 37'nci tur oylaması yarın yapılacak. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

"TIKANMANIN GİDERİLMESİ İÇİN ÇEKİLİYORUM"

Yargıtay Başkanlığı için aday olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamıştı. Şentürk, üyelere gönderdiği mesajda, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay'ımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadelerini kullandı. Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıkladı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Akarca Yargıtay Hukuk Politika Güncel Haberler

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