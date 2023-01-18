Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: Dava belki buraya hiç gelmez

Yargıtay Başkanlığı "2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı" Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığında yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ve yüksek yargı muhabirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın seçimden önce tamamlanır mı sorusunu da yanıtlayan akarca, "Yargılama süreci devam ediyor. Daha istinaf sürecine gidecek. İstinaftan sonra verilen karar orada denetlenecek. Sonraki aşamayı bilemiyoruz." dedi.

Yargıtay Başkanı Akarca; yıllık bilgilendirme toplantıları düzenlemenin, yargının şeffaflığının ve topluma karşı hesap verilebilirliğin bir gereği olduğunu ifade etti. Basın toplantısının amacının, Yargıtay'ın geçen yıl içinde yapmış olduğu faaliyetler, karşılaşılan zorluklar ve bunları aşmaya yönelik önlemler ile Yargıtay'ın yargı reformu çalışmalarını içeren yıllık değerlendirmelerin yapılması olduğunu vurguladı.

"BELKİ DOSYA YARGITAY'A GELMEZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın seçimden önce tamamlanır mı sorusunu da yanıtlayan Akarca, "Yargılama süreci devam ediyor. Daha istinaf sürecine gidecek. İstinaftan sonra verilen karar orada denetlenecek. Sonraki aşamayı bilemiyoruz. Belki buraya hiç gelmeyecek. Gelirse bile önce Başsavcılık inceleyecek. Tebliğname hazırlayıp daireye yollayacak. Sonra daire gün verecek iş yüküne göre. Seçimden önce mi gelir sonra mı, karar tamamen süreçte yer alan yargı mensuplarına ait." ifadelerine yer verdi.

"SİVİL VE DEMOKRATİK ANAYASA BİR İHTİYAÇ"

Ayrıca yeni Anayasa konusunda da konuşan Yargıtay Başkanı Akarca, "Türkiye'nin derli toplu, sivil, demokratik, hukuk devleti ilkesini benimseyen ve özgürlükçü, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, adalet anlayışını getiren, toplumsal barışı sağlayan bir Anayasa değişikliğine hepimizin ihtiyacı var. Bana göre toplumun büyük çoğunluğunda görüş birliği var. Ancak Anayasa değişikliği çok uzun bir süreç." dedi.

"TOPLAM DOSYA SAYISI 420 BİN 287"

Akarca son olarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Yargıtay hukuk daireleri ile Hukuk Genel Kurulunda toplam 64 bin 126, ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 293 bin 233, Cumhuriyet Başsavcılığında ise 62 bin 928 derdest dosya bulunduğunu, 2022 sonunda Yargıtay'daki toplam derdest dosya sayısının 420 bin 287 olduğunu belirtti. Akarca, derdest dosya sayısının 2016 yılı sonunda 1 milyon 438 bin 785, 2017 yılı sonunda ise 1 milyon 179 bin 027 olduğu dikkate alındığı bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesi ile birlikte son 6 yıl içerisinde Yargıtay'ın derdest dosya sayısında önemli bir azalma olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.