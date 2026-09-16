Yaralansalar da "yeşil vatan" nöbetine devam ediyorlar

????? SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de geçen yıl orman yangınına müdahale sırasında yaralanan 3 işçi, "yeşil vatan"ı korumak için cansiparane çalışmaya devam ediyor.

Buldan ilçesi Bölmekaya Mahallesi'nde 29 Ağustos 2025'te çıkan ve özverili çalışmalarla 3 Eylül 2025'te kontrol altına alınan yangında alevlerle mücadele eden işçiler Merthan Cabaroğlu, Samet Sert ve Burak Pehlivanoğlu yaralandı.

O dönemde yapılan tedavilerinin ardından iyileşen işçiler, bu yıl yangın sezonunun başlamasıyla tekrar sahaya döndü.

Üçyol Orman Deposu'nda 2 arazöz, bir su ikmal aracı ve bir ilk müdahale aracıyla olası orman yangınlarına karşı 7 gün 24 saat görev yapan işçiler, yangınlarda fedakarca mücadelelerini sürdürüyor.

İşçiler, yangın ihbarı geldiğinde kısa sürede olay yerine ulaşıyor, alevlerle mücadele ederken kendi güvenliklerini de gözeterek yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyor.

Korkusunu yeşil vatan için yendi

21 yaşındaki Merthan Cabaroğlu, AA muhabirine, Bölmekaya'daki yangında arazözün devrilmesi sonucu yaralandığını söyledi.

Cabaroğlu, olayın etkisinden bir süre kurtulamadığını ifade ederek, "Zor, çünkü uçurumun kenarından yuvarlanıyorsun. Ben bu korkumu ormanlarımızın yanmaması için elimden gelen çabayı göstermek için yendim. Şu anda 7/24 görevdeyim. Mücadeleye de devam ediyorum." dedi.

Bu süreçte çalışma arkadaşlarının ve yöneticilerinin destek olduğunu belirten Cabaroğlu, "Yeşil vatan gelecektir, bir nefestir, bir umuttur. Bu nefesi, ormanlarımızı, bizden sonra gelecek olan nesillere güzel bir şekilde aktarmak istiyoruz. Bunun için de son mücadelemize kadar da devam edeceğiz." diye konuştu.

Dozer operatörü 37 yaşındaki Burak Pehlivanoğlu, yangın sırasında ekiplerin ilerleyebilmesi için sahaya ilk dozerlerin girdiğini, zaman zaman alevlerin içinden geçtiklerini söyledi.

Yangında dozerin bıçağını çevirmek için araçtan indiği sırada, bıçağın ayağının üzerine düştüğünü kaydeden Pehlivanoğlu, üzücü bir olay yaşansa da görevlerinin başında olduklarını belirtti.

Ayağı çatladı, ilk düşüncesi yangını söndürmek oldu

22 yaşındaki Samet Sert de Bölmekaya'daki yangının büyük bir mücadele sonucunda söndürüldüğünü hatırlattı.

Hortum çekerken ayağını taşa çarpması sonucu sağ ayak bileğinin çatladığını anlatan Sert, alevlerin arasında zaman zaman korku yaşadıklarını, buna rağmen önceliklerinin yangını bir an önce söndürmek olduğunu vurguladı.

Sert, ormanları korumaktan duyduğu gururu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Korku biraz oluyor içimizde ama söndürmek istiyoruz. Hayvanlara, ağaçlara, bitkilere zarar gelmemesi için bir an önce söndürmek istiyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi de veriyoruz. Bir ağacın dalının yanması saçımın kopması gibi, can yakan bir durum."

Buldan Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mustafa Kaycan ise geçen yıl yangında zarar gören alanda yeşillendirme çalışmalarının başlatıldığını, şu anda arazi hazırlığının sürdüğünü ve ekim-dikim sezonunda alanın yeniden yeşillendirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA