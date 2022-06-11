Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen belediye başkanına tepki yağıyor - Haberler

Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen belediye başkanına tepki yağıyor
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası bitmiş halini paylaştı. Caminin önceki haline de yer veren Gürün, restorasyonun kötü yapıldığı gerekçesiyle kullanıcıların tepkisini çekti. Birçok vatandaş, "Aslıyla alakası yok, bu nasıl bir restorasyon?" yorumunda bulundu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'daki tarihi Çeşmeköy Camii'ni restore etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarihi Çeşmeköy Camii'nin son halini paylaştı.
ÖNCEKİ HALİ İLE SON DURUMUNU PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline yer veren Gürün, şu ifadeleri kullandı: "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
TEPKİ YAĞDI
Gürün'ün restorasyon paylaşımı ise kullanıcılardan tepki gördü. Birçok vatandaş, caminin son halinin aslından çok başka olduğunu "Böyle restorasyon mu olur?" diyerek dile getirdi.
O tepkilerden bazıları: