Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen belediye başkanına tepki yağıyor - Haberler

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Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen belediye başkanına tepki yağıyor

Haberler.com - Güncel
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası bitmiş halini paylaştı. Caminin önceki haline de yer veren Gürün, restorasyonun kötü yapıldığı gerekçesiyle kullanıcıların tepkisini çekti. Birçok vatandaş, "Aslıyla alakası yok, bu nasıl bir restorasyon?" yorumunda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'daki tarihi Çeşmeköy Camii'ni restore etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarihi Çeşmeköy Camii'nin son halini paylaştı.

ÖNCEKİ HALİ İLE SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline yer veren Gürün, şu ifadeleri kullandı: "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor

TEPKİ YAĞDI

Gürün'ün restorasyon paylaşımı ise kullanıcılardan tepki gördü. Birçok vatandaş, caminin son halinin aslından çok başka olduğunu "Böyle restorasyon mu olur?" diyerek dile getirdi.

O tepkilerden bazıları:

Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor

Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor

Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor

Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor

Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor

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Muğla Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

Bence bu cezasiz kalmamasi lazim, kültürel misasi restore edin diye işin ehli olmayan 2 sivaciya sivatmis, tam bir komedi, bu adama oturduğu koltuk çok çok büyük eger bu icadi ile övünüyorsa.

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