Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde "Yapay Zekanın Edebiyata Etkisi" paneli düzenlendi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde 'Yapay Zekanın Edebiyata Etkisi' paneli düzenlendi
Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Ankara Edebiyat Festivali kapsamında, yapay zekanın edebiyata etkisi paneli gerçekleştirildi. Panelde konuşan akademisyenler, yapay zekanın edebi yaratım sürecindeki rolü ve etkileri hakkında bilgi verdiler.

Türkiye Yazarlar Birliği ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) işbirliğinde düzenlenen 4. Ankara Edebiyat Festivali kapsamında "Yapay Zekanın Edebiyata Etkisi" paneli düzenlendi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sezai Karakoç Salonu'ndaki panelin moderatörlüğünü, Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir üstlendi.

Panelde konuşan Doç. Dr. Ahmet Faruk Çeçen, yapay zekanın, geçmişi, bugünü ve geleceği bağlamdan koparma ihtimali olduğunu söyledi.

Akademisyenlerin yapay zekanın ne durumda olduğuna dair akademik bir taslak ortaya koymaya çalıştığını ifade eden Çeçen, edebiyatçının yapay zeka kullanımının ise vicdanına kalmış bir durum olduğunu belirtti.

İnternette yer alan sitelerde okunan yorumların yüzde 60 oranında yapay zeka tarafından üretildiğini dile getiren Çeçen, yeni neslin ürünü yapay zekadan kaçış olmadığını kaydetti.

Panelist Ahmet Melih Karauğuz da yapay zeka ile yeni kültürel bir devrim içerisinden geçildiğini söyledi.

Dünyada yapay zeka sanatını kurgulayan birçok insan olduğunu belirten Karauğuz, sanatçı ve yapay zeka tarafından oluşturulan bir metin arasındaki farklara değindi.

Karauğuz, sanatçının sanatında niyetin önemli olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka araçlarında bir niyet yoktur. Yapay zekalar veriyle beslenir, tecrübeyle beslenmez. Günün sonunda bunlar tahmin modelleridir. Bir sonraki kelimeyi, görseli, kareyi doğru tahmin etmek üzere kurulmuş sistemlerdir. Biz yazarlar, kişiler bir dize yazdığımızda, o dizeyi tam olarak neden yazdığımızı açıklayamayız ama onun arka plandaki tecrübesini, yaşanmışlığını biliriz."

Ahmet Melih Karauğuz, insan makine karşılaştırmasından öte, hala insan odaklı sanatın ne olacağı meselesinin gündeme geldiğini ve dünyada dönüşümün görüldüğünü kaydetti.

Doç. Dr. Ali Durdu ise yapay zekanın yazma konusunda teşvik edici faydaları olduğunu söyleyerek, "Düşüncelerinizi yapay zekaya aktarıp size bunun nasıl yazılabileceğini anlatarak yol gösterici olabilir." dedi.

Durdu, yapay zekanın edebiyata olumsuz etkilerinin olduğunu, edebiyatta kullanımını etik bulmadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
