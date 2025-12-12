Haberler

Yapay zeka hukuk asistanı Apilex.ai Avrupa'ya açılıyor

Yapay zeka hukuk asistanı Apilex.ai Avrupa'ya açılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Apilex.ai, 2026 itibarıyla Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya pazarlarına girmeye hazırlanıyor. 11 milyon içtihat verisiyle çalışan platform, avukatlardan büyük ilgi görüyor ve hukuk bürolarına zaman ve maliyet avantajı sunmayı hedefliyor.

YAPAY zeka hukuk asistanı Apilex.ai, 2026 itibarıyla Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya pazarlarına açılmaya hazırlanıyor. 11 milyondan fazla içtihat verisiyle çalışan platform, avukatlara semantik arama, belge üretimi, risk analizi ve çok katmanlı doğrulama gibi hizmetler sunuyor. Yayına çıktığı ilk üç ayda avukatlar tarafından aktif olarak kullanılan uygulama, hukuk bürolarına zaman ve maliyet avantajı sağlamayı hedefliyor.

Avukat Cebrail Ergül, girişimci Kemal Tamer ve yazılım uzmanı Batuhan İpek tarafından geliştirilen platformun, genel amaçlı yapay zekaların 'her işe koşarım' yaklaşımının aksine tamamen hukuka özel, kapalı devre modeller üzerine kurulu bir altyapı kullandığını bildirildi.

Kurucu Ortak Av. Cebrail Ergül, "Avukatlar küçük bir detay için yüzlerce klasörü taramak zorunda kalıyordu. Bu kaybı ortadan kaldırma hayaliyle yola çıktım" dedi.

Platforma ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Sistem, 11 milyondan fazla içtihat ve belgeden beslenen kapsamlı veri tabanı sayesinde mevzuat, içtihat ve doktrini aynı çatı altında birleştiriyor. Analiz süreci, halüsinasyonu azaltan çok katmanlı kontrol mekanizmalarıyla destekleniyor; sonuç olarak kullanıcıya gerçek zamanlı kaynakça ve gerekçeli metinlerle doğrulanabilir yanıtlar sağlanıyor.

"Platform, uzun dosyalarda kolay kaçan kritik detayları yakalama konusunda da iddialı. Üstelik avukatların yazım dilini öğrenerek terminolojiye uyum sağlayan kişisel bir üslup geliştiriyor. Bu yapı, hukuki araştırma süreçlerinin günlerce sürmesi yerine saniyeler içinde tamamlanmasını mümkün kılıyor.

"Platform, hassas dosyaların korunması için de uçtan uca şifreleme, lokal sunucu seçenekleri, kapalı devre model altyapısı gibi güvenlik standartlarının yanı sıra, uluslararası tanınırlığa sahip ISO 27001: 2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile de çalışıyor. Ek olarak Apilex.ai bünyesindeki Legal Engineer (Hukuk Mühendisi) ekipleri, veriyi düzenli olarak denetleyerek model çıktılarının doğruluğunu artırıyor.

2026'dan itibaren Apilex.ai Avrupa'da dört ülkede faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Hedef; Harvey.ai, Legora ve benzeri global yapay zeka hukuk asistanları arasında güçlü bir alternatif olarak yer almak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
title