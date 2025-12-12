Yapay zeka hukuk asistanı Apilex.ai Avrupa'ya açılıyor

YAPAY zeka hukuk asistanı Apilex.ai, 2026 itibarıyla Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya pazarlarına açılmaya hazırlanıyor. 11 milyondan fazla içtihat verisiyle çalışan platform, avukatlara semantik arama, belge üretimi, risk analizi ve çok katmanlı doğrulama gibi hizmetler sunuyor. Yayına çıktığı ilk üç ayda avukatlar tarafından aktif olarak kullanılan uygulama, hukuk bürolarına zaman ve maliyet avantajı sağlamayı hedefliyor.

Avukat Cebrail Ergül, girişimci Kemal Tamer ve yazılım uzmanı Batuhan İpek tarafından geliştirilen platformun, genel amaçlı yapay zekaların 'her işe koşarım' yaklaşımının aksine tamamen hukuka özel, kapalı devre modeller üzerine kurulu bir altyapı kullandığını bildirildi.

Kurucu Ortak Av. Cebrail Ergül, "Avukatlar küçük bir detay için yüzlerce klasörü taramak zorunda kalıyordu. Bu kaybı ortadan kaldırma hayaliyle yola çıktım" dedi.

Platforma ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Sistem, 11 milyondan fazla içtihat ve belgeden beslenen kapsamlı veri tabanı sayesinde mevzuat, içtihat ve doktrini aynı çatı altında birleştiriyor. Analiz süreci, halüsinasyonu azaltan çok katmanlı kontrol mekanizmalarıyla destekleniyor; sonuç olarak kullanıcıya gerçek zamanlı kaynakça ve gerekçeli metinlerle doğrulanabilir yanıtlar sağlanıyor.

"Platform, uzun dosyalarda kolay kaçan kritik detayları yakalama konusunda da iddialı. Üstelik avukatların yazım dilini öğrenerek terminolojiye uyum sağlayan kişisel bir üslup geliştiriyor. Bu yapı, hukuki araştırma süreçlerinin günlerce sürmesi yerine saniyeler içinde tamamlanmasını mümkün kılıyor.

"Platform, hassas dosyaların korunması için de uçtan uca şifreleme, lokal sunucu seçenekleri, kapalı devre model altyapısı gibi güvenlik standartlarının yanı sıra, uluslararası tanınırlığa sahip ISO 27001: 2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile de çalışıyor. Ek olarak Apilex.ai bünyesindeki Legal Engineer (Hukuk Mühendisi) ekipleri, veriyi düzenli olarak denetleyerek model çıktılarının doğruluğunu artırıyor.

2026'dan itibaren Apilex.ai Avrupa'da dört ülkede faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Hedef; Harvey.ai, Legora ve benzeri global yapay zeka hukuk asistanları arasında güçlü bir alternatif olarak yer almak."