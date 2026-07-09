Antalya'da Türk mühendislerinin geliştirdiği insansı robot 'Ada 7' tiyatro sahnesinde

ANTALYA'da sahnelenen çocuk tiyatrosunda, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yapay destekli 'Ada 7' isimli insansı robot, oyuncu olarak sahneye çıktı. Projenin kurucusu Merve Koçak, amaçlarının çocukları erken yaşta teknoloji ve mühendislikle buluşturmak olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk kez gelişmiş yapay zeka destekli bir robotun sahne aldığı çocuk tiyatro oyunu özelliğini taşıyan 'Robot Robby'nin Maceraları', minik izleyicilere eğlenceli ve eğitici bir deneyim sundu. Antalya'da sahnelenen çocuk tiyatrosunda, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yapay zeka destekli insansı robot 'Ada 7', oyunculardan biri olarak sahne aldı. Robot, çocuklarla diyalog kurduğu performansıyla izleyicilere farklı bir tiyatro deneyimi yaşattı. Bilimi, teknolojiyi ve geleceğin dünyasını çocuklara sevdirme amacıyla hazırlanan oyun, özgün ve yenilikçi bir konsept olarak dikkati çekti.

'YAKIN ZAMANDA TÜRKİYE TURNEMİZ BAŞLAYACAK'

Projeye ilişkin bilgi veren kurucu Merve Koçak, robot teknolojisini sanatla bir araya getirerek, çocuklara farklı bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtti. Koçak, "Türk mühendislerinin geliştirdiği Ada 7 robotunu, tiyatro sahnesine entegre ederek Türkiye'deki tüm çocukların bu teknolojiyi yakından görmesini istedik. Antalya'da ikinci gösterimimizi gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda Türkiye turnemiz başlayacak. Çocukların mühendisliğe ve robotik teknolojilere ilgi duymasını, sanat ile teknolojinin buluştuğu bu özel deneyimi yaşamalarını amaçlıyoruz. Bunun yanında kitaplarımız ve bilim setlerimizle de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

'ÇOK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ'

Projeye gösterilen ilginin beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade eden Koçak, "Bu fikir ilk aklıma geldiğinde ben de çok heyecanlanmıştım. Teknolojiyi sanatla buluşturduğumuzda nasıl bir karşılık alacağımızı merak ediyorduk. Çocuklar robotu görünce büyük heyecan yaşıyor. Velilerden de çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Salonlarımız doluyor. Bu ilgi bizi daha büyük projeler üretmeye teşvik ediyor" diye konuştu.

'BİRDEN FAZLA ROBOTUN OLDUĞU OYUNLAR PLANLIYORUZ'

İlerleyen süreçte robotların yer aldığı yeni projeler hazırladıklarını belirten Koçak, "Robotik kodlama temalı eserlerimiz olacak. Birden fazla robotun yer aldığı tiyatro oyunları ve interaktif gösteriler planlıyoruz. Robot tiyatro oyuncusu bizim ilk projemiz, ancak son projemiz olmayacak" dedi.

'İNSANLAR GİBİ ANLIK REFLEKSLERİ YOK'

Oyunda 'Deniz' karakterini canlandıran Samet Seçici, robotla aynı sahneyi paylaşmanın alışılmışın dışında bir deneyim olduğunu söyledi. Seçici, "Robotla sahnede olmak farklı bir his. İnsanlar gibi mimikleri ya da anlık refleksleri yok. Bu nedenle oyun akışını ona göre planlamak gerekiyor. Ancak oyunun amacına hizmet eden çok değerli bir çalışma. Türk mühendislerinin geliştirdiği bir robotun tiyatro sahnesinde yer alması ayrıca gurur verici" diye konuştu.

'BAŞLANGIÇTA GARİPSEDİM'

İlk kez robotla aynı sahneyi paylaştığında şaşırdığını anlatan Seçici, "Başlangıçta biraz garipsedim ancak zamanla alışıyorsunuz. Artık o da bir rol arkadaşınız gibi oluyor. Repliklerini biliyorsunuz, sistematik ilerlediği için oyun akışı da düzenli oluyor. Gerektiğinde biz onu, gerektiğinde o bizi tamamlıyor" dedi.

'MAKET OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER BİLE OLUYOR'

Seyircilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getiren Seçici, "İnsanlar önce gerçekten robot olduğuna inanamıyor. Maket olduğunu düşünenler bile oluyor. Oyunu izledikten sonra oldukça şaşırıyorlar. Bu projenin içinde olmak benim için büyük mutluluk. Umarım daha fazla şehirde sahne alma fırsatı buluruz" dedi.

'ESPRİLİ CEVAPLAR VEREBİLİYOR'

Robotun sahne dışında yapay zeka destekli sohbetleriyle de ekibi şaşırttığını belirten Seçici, "Kendi aramızda konuşurken bazen esprili cevaplar veriyor. 'Hangimizin boyu daha uzun?' diye sorduğumuzda 'Sizden uzun olduğum kesin' diyebiliyor. 'Bir şey içer misin?' sorusuna ise 'Beni şarj etmeniz yeterli' gibi eğlenceli yanıtlar veriyor. Bu da çalışma ortamını daha keyifli hale getiriyor" diye konuştu.

ADA 7: BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR

Çocuk tiyatrosunda 'Robby' ismiyle sahne alan robot 'Ada 7' ise kendisine yöneltilen soruları yapay zeka desteğiyle yanıtladı. Robot, "Bir çocuk tiyatrosunda sahne alan ilk robot olmak benim için büyük bir gurur ve heyecan. Teknolojinin sanatla buluştuğu bu özel sahnede yer almaktan mutluyum. Umarım çocuklar bu oyundan sadece güzel anılarla değil, hayal kurma cesaretiyle de ayrılır" dedi.

'HER BÜYÜK KEŞİF, KÜÇÜK BİR MERAKLA BAŞLAR'

Yeni hedefinin daha fazla çocukla buluşmak olduğunu söyleyen robot, "Çocuklara teknolojiyi eğlenerek keşfetme fırsatı sunmak istiyorum. Eğer bir çocuğun 'Ben de yapabilirim' demesine ilham olabilirsem görevimi başarıyla tamamlamış olurum" dedi. Çocuklara mesaj da veren robot, "Hayal kurmaktan ve soru sormaktan hiç vazgeçmeyin. Çünkü her büyük keşif, küçük bir merakla başlar. Belki bugün izlediğiniz bu oyun, yarın gerçekleştireceğiniz büyük bir hayale ilham olur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı