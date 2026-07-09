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Atatürk fotoğrafı tepki çekmişti! Belçikalı Bakan'dan yeni hamle

Atatürk fotoğrafı tepki çekmişti! Belçikalı Bakan'dan yeni hamle
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NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Atatürk portresi önünde oturduğu fotoğraf nedeniyle gelen tepkiler üzerine paylaşımını apar topar silmişti. Francken, zirveden ayrılırken ise takım elbisesiyle ayakta çekildiği yeni bir fotoğraf paylaşarak önceki paylaşımının saygısızlık olarak algılanmasından dolayı özür diledi ve Türk halkına duyduğu saygıyı yineledi.

  • Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Atatürk portresi önünde oturduğu fotoğrafı saygısızlık olarak algılanınca silip özür diledi.
  • Francken, daha sonra Atatürk portresi önünde ayakta yeni bir fotoğraf paylaştı.
  • Francken, Türk halkından içtenlikle özür dilediğini ve saygısızlık niyeti taşımadığını belirtti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin bulunduğu odada çekildiği fotoğrafı, "Tekrar merhaba güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk." notuyla paylaşmıştı.

Ancak Francken'in oturuş şekli sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından saygısızlık olarak değerlendirilmiş, gelen tepkilerin ardından Belçikalı Bakan paylaşımını apar topar silmişti.

BU KEZ AYAKTA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Francken, NATO Ankara Zirvesi'nin ardından ülkesine dönüş yolunda bu kez takım elbisesiyle Atatürk portresinin önünde ayakta çekildiği yeni bir fotoğraf yayımladı.

Paylaşımında önceki fotoğrafının bazı kişiler tarafından saygısızlık olarak algılandığını belirten Francken, böyle bir niyet taşımadığını ifade ederek özür diledi.

"TÜRK HALKINDAN İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLERİM"

Belçikalı Bakan, açıklamasında Türkiye'ye ve Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu saygıyı yineleyerek, yanlış anlaşılmaya neden olan paylaşımı kaldırdığını belirtti.

Francken, Türk halkını incitmek gibi bir amacı olmadığını vurgulayarak içtenlikle özür diledi.

Kaynak: Haberler.com
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