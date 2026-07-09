Haberler

Eski cezaevi binası bakın neye dönüşecek: Tam 30 milyonluk yatırım

Eski cezaevi binası bakın neye dönüşecek: Tam 30 milyonluk yatırım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta Durağan Belediyesi'nin hazırladığı 'Çalışan Üreten Gençlik Projesi' kapsamında, atıl durumdaki eski cezaevi binası 30 milyon lira yatırımla tekstil üretim tesisine dönüştürülecek. Projeyle en az 100 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Sinop'un Durağan ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliğinde yürütülen "Çalışan Üreten Gençlik Projesi", 30 milyon lira yatırım bedeliyeyle hayata geçirilecek.

Toplam bütçesi 30 milyon lira olan projenin 27 milyon lirası hibe, 3 milyon lirası ise Durağan Belediyesi tarafından karşılanacak.

KENTTE İSTİHDAM ARTACAK

Proje kapsamında uzun yıllardır atıl durumda bulunan eski Durağan Cezaevi binası ve arazisi, tekstil üretim tesisine dönüştürülecek.

Kurulacak tekstil fabrikasında en az 100 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Projeyle hem üretimin artırılması hem de mesleki becerilerin geliştirilerek ilçe ekonomisine katkı sunulması amaçlanıyor.

Projenin protokolü Sinop Valiliğinde Vali Mustafa Özarslan'ın ev sahipliğinde Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan arasında imzalandı.

SİNOP VALİSİ: SOSYAL ANLAMDA BÜYÜK DEĞER TAŞIYOR

Vali Özarslan, yıllardır atıl durumda bulunan kamu binası ve arazisinin üretime kazandırılmasının ilçe adına önemli bir adım olduğuna işaret ederek, "Bu yatırım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal anlamda da büyük değer taşıyor. Yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği fabrika ailelerin yaşamına da doğrudan katkı sağlayacak. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin iş birliğiyle örnek bir proje hayata geçirildi." dedi.

KADIN VE GENÇ İSTİHDAMI 

Ermiş ise projenin uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirterek, ilçeye kazandırılacak tekstil fabrikasının özellikle kadın ve genç istihdamı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ermiş, projeye katkı sunan başta Vali Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KUZKA ve emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / İlker Yasin Muslu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler

Pankartı hazmedemediler, görünmesin diye ellerinden geleni yaptılar
Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor

Trump'ın Ankara'daki sözleri fiyatları vurdu! Bir zam daha geliyor
Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti

Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Bukele düğmeye bastı! Ülke tarihinde böylesi görülmedi
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı

Çocuk parkında eski eşi ile 4 yaşındaki kızını acımadan vurdu
20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı

20 yıllık sessizlik birdenbire bozuldu, duyan kulaklarına inanamadı