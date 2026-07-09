Haberler

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 39 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kayboldu. Nanning kentindeki Liulan Barajı'nda oluşan yarık nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi.

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 39 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua'nın yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberde, bölgede aşırı yağışların sellere yol açtığı belirtildi.

Haberde, sellerde, bazıları Nanning kentindeki barajda oluşan yarık nedeniyle olmak üzere 39 kişinin öldüğü, 9 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Çin'in güneyinde günlerdir süren seller nedeniyle Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Nanning kentinde bulunan Liulan Barajı'nda yarık oluştuğu ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği duyurulmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel nedeniyle tarım arazilerinin ve telefon direklerinin sular altında kaldığı, bazı kişilerin çatıların üzerinde yardım istediği görülmüştü.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'e yakın medya Trump'ı hedef aldı! İmzası yılana dönüştü

Trump'ı küplere bindirecek görüntü
Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı

Çocuk parkında eski eşi ile 4 yaşındaki kızını acımadan vurdu
Zirvenin yıldızı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

Zirvenin yıldızı oldu! Türkler hesabına akın etti
Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor

Trump'ın Ankara'daki sözleri fiyatları vurdu! Bir zam daha geliyor
20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı

20 yıllık sessizlik birdenbire bozuldu, duyan kulaklarına inanamadı
Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti

Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası