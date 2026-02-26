Haberler

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun Raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Sunuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu başkanı olarak hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

(ANKARA) - Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

TBMM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti. Kabulde, Komisyon Başkanı Dönmez, hazırladıkları raporu TBMM Başkanımız Kurtulmuş'a sundu." denildi.

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı

Genç kızdan Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti

Bu sıra pide kuyruğu değil! Tek istekleri ünlü isimden imza alabilmek
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı