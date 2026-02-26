Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun Raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Sunuldu
AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu başkanı olarak hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.
(ANKARA) - Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.
TBMM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti. Kabulde, Komisyon Başkanı Dönmez, hazırladıkları raporu TBMM Başkanımız Kurtulmuş'a sundu." denildi.
Kaynak: ANKA