Yangın sırasında tatile çıktığı iddia edilen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın hastanede yattığı ortaya çıktı

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan hakkında, geçtiğimiz günlerde orman yangınının çıktığı ilk gün yurt dışına tatile gittiği iddiası ortaya atılmıştı. Gökhan'dan iddialarla ilgili açıklama geldi. Başkan yaptığı açıklamada, o gün hastaneye yatışının yapıldığını ve yangınla ilgili süreci başkan vekilleri aracılığıyla yakından takip ettiğini söyledi.

Çanakkale'nin Damyeri köyünde çıkan ve 48 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında tüm Türkiye seferber olurken, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangının ilk çıktığı gün, yurt dışına tatile gittiği ileri sürülmüştü. Gökhan'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

11 KÖY BOŞALTILDI

Yangın, 22 Ağustos tarihinde saat 11.30 sıralarında Damyeri köyünde tarım arazisinde başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Hızla yayılan yangınların sardığı 11 köy acilen boşaltıldı. Çanakkale'nin yanı sıra, tüm Türkiye orman yangını için seferber olurken Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın tatile çıktığı iddiası gündemi sarstı.

TATİLE ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

48 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alınan yangında mal kaybı yaşanırken, birçok canlı yaşamını yitirmesi herkesi üzdü. Olayın yankıları sürerken Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangının çıktığı gün yurt dışına çıktığı öne sürüldü.

O GÜN HASTANEYE YATIŞI YAPILMIŞ

Sosyal medya hesabından yangınla ilgili birkaç paylaşım yapan Ülgür Gökhan'ın bölgeden tek bir karesinin bulunmaması dikkat çekti. İddialar kamuoyunda büyük yankı yaratırken, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Gökhan, iddiaların asılsız olduğunu, o gün hastaneye yatışının yapıldığını ve bölgede faaliyet gösteremediğini dile getirdi. Başkan, yangını vekilleri aracılığıyla yakından takip ettiğini dile getirdi.

İşte Başkan Ülgür Gökhan'ın açıklaması;