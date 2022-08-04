Yangın evlerinin yapıldığı şantiyeden 1 milyon liralık hırsızlığa 2 gözaltı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yangın evlerinin yapımının devam ettiği TOKİ şantiyesinden 1 milyon liralık inşaat malzemesi çalındı. Jandarma ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şantiyedeki usta S.K. ile malzemeleri satın alan C.D.'yi yakaladı. Şantiyeden çalınan malzemelerin 400 bin liralık kısmı C.D.'nin iş yerinde ele geçirildi.

Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen ve geçen yıl 28 Temmuz'da başlayan Manavgat yangını, 10'uncu gününde söndürüldü. Yangında 1313 yapı hasarlı ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. Zarar gören konutların yerinde bugüne kadar 871 konutun inşaatına başlandı. İnşaatlardan 90'ı biterken diğerlerinde de çalışmalar devam ediyor.

Şüpheli S.K. hakkında 'güveni kötüye kullanma', iş yeri sahibi C.D. hakkında ise 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.