Haberler

Çocuk edebiyatı yazarı Yalvaç Ural, kitap fuarında okurlarıyla buluştu

Çocuk edebiyatı yazarı Yalvaç Ural, kitap fuarında okurlarıyla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çocuk edebiyatı yazarı ve gazeteci Yalvaç Ural, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda düzenlenen 'Yazar Buluşmaları' etkinliğinde konuştu. Ural, edebiyatın çocukların hayal gücüne katkısını vurguladı ve kitabını imzaladı.

Çocuk edebiyatı yazarı ve gazeteci Yalvaç Ural, bu yıl "Edebiyatın Her Hali" temasıyla düzenlenen 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na konuk oldu.

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ural, belediyenin düzenlediği "Yazar Buluşmaları" kapsamında okurlarıyla bir araya geldi.

Düzenlenen söyleşide edebiyat dünyasına dair bilgi ve deneyimlerini paylaşan Ural, edebiyatın çocukların hayal gücünü besleyen yönüne ve okuma alışkanlığının önemine dair açıklamalarda bulundu.

Yalvaç Ural, söyleşinin ardından gerçekleştirilen imza etkinliğinde sevilen eseri "Tembeller Orkestrası-Sakızağacı Çocukları" kitabını imzaladı.

Program sonunda edebiyata verdiği katkılar ve etkinliğe sunduğu emekler dolayısıyla Yalvaç Ural'a plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Huzurevinde eldivenli dehşet! Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Huzurevinde eldivenli dehşet! Bakanlık harekete geçti
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde

Okan Buruk'a dikkat! Yıllar sonra viral olan video
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var

39 yaşındaki Dzeko'ya talip var
title