Çocuk edebiyatı yazarı Yalvaç Ural, kitap fuarında okurlarıyla buluştu

Çocuk edebiyatı yazarı ve gazeteci Yalvaç Ural, bu yıl "Edebiyatın Her Hali" temasıyla düzenlenen 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na konuk oldu.

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ural, belediyenin düzenlediği "Yazar Buluşmaları" kapsamında okurlarıyla bir araya geldi.

Düzenlenen söyleşide edebiyat dünyasına dair bilgi ve deneyimlerini paylaşan Ural, edebiyatın çocukların hayal gücünü besleyen yönüne ve okuma alışkanlığının önemine dair açıklamalarda bulundu.

Yalvaç Ural, söyleşinin ardından gerçekleştirilen imza etkinliğinde sevilen eseri "Tembeller Orkestrası-Sakızağacı Çocukları" kitabını imzaladı.

Program sonunda edebiyata verdiği katkılar ve etkinliğe sunduğu emekler dolayısıyla Yalvaç Ural'a plaket takdim edildi.