Yalova gündem haberleri... Yalova'da yapımı tamamlanan polis noktası hizmete açıldı

Yalova Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek Bağlarbaşı Polis Noktası törenle hizmete girdi.

Yalova Belediyesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yer teminini sağladığı, inşasını Yalova Makine İhtisas Osb'nin üstlendiği polis noktası, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı.

Açılış töreninde konuşan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, gücünü kanunlardan alan Türk Polis Teşkilatının değişen ve gelişen teknoloji çağına hızla ayak uydurma çaba ve gayreti içinde olduğunu ifade etti.

Topaloğlu, "Huzur, güven ve barışın şehri güzel Yalova'mızda değerli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına, Belediye Başkanlığımızca yer tahsisi yapılan, protokol ile Yalova Makine İhtisas OSB tarafından yapımı tamamlanan ve tarafımıza teslim edilen hizmet binası bugün itibarıyla Bağlarbaşı Polis Noktası olarak faaliyete başlamıştır." dedi.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ise şunları söyledi:

"Bu bölgede böyle bir polis noktası ihtiyacı olduğu bizlere sunulduğunda, sosyal sorumluluk bilinciyle biz de böyle bir katkıyı memnuniyetle kabul etmiştik. Bugün verdiğimiz sözü tutuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz sanayi binalarından oluşan bir küme oluşturmak değil, bir ekosistem oluşmaya çalışıyoruz. Sanayi, üniversite, kamu ekosistemi oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle kamu-sanayi iş birliğine çok güzel bir örneğini bugün yaşıyoruz."

Konuşmalarının ardından dua edilmesi ve kurdele kesimiyle tören sona erdi.