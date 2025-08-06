İş insanı Halit Yukay denizde sır oldu, dalış timi bile bulamadı! İşte son görüntüleri

İş insanı Halit Yukay denizde sır oldu, dalış timi bile bulamadı! İşte son görüntüleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İş insanı Halit Yukay denizde sır oldu, dalış timi bile bulamadı! İşte son görüntüleri
Haber Videosu

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı 43 yaşındaki Halit Yukay'ı arama-kurtarma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Öte yandan Yukay'ın limandan tekne ile ayrıldığı anlar da ortaya çıktı.

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, bir yük gemisinin parçalanmış yarı batık tekne ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri verilen koordinata gitti. Deniz yüzeyinde bulunan parçalanmış yarı batık haldeki tekneye dalış yapan ekipler, Yukay'a ulaşamadı.

YALOVA'DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Halit Yukay'ın Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı. Dün gün boyu yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ulaşılamadı. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Yalova'dan Bozcaada'ya Giden İş İnsanı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Balıkesir Valiliği, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "4 Ağustos 2025 günü saat 23.40'ta Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda; Halit Yukay (E-43) isimli şahsın Türk bayraklı GREYWOLF isimli özel teknesiyle Yalova Setur Marina'dan saat 15.10 sularında çıkış yaparak Bozcaada'ya intikal etmek için hareket ettiği, ancak kendisinden haber alınamadığının Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığımıza bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

05 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir gemi tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkiine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir.

Yalova'dan Bozcaada'ya Giden İş İnsanı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

DALIŞ TİMİ HİÇ İZ BULAMADI

Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip, kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir emareye rastlanmamıştır. Gün boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir. Kazaya uğrayan tekneye ilişkin adli tahkikat Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yalova'dan Bozcaada'ya Giden İş İnsanı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

İş insanı Halit Yukay denizde sır oldu, dalış timi bile bulamadı! İşte son görüntüleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jennifer Lopez İstanbul'u salladı ama yaşananlar etkinliğe gölge düşürdü

Konserde tuvalet krizi! Binlerce kişi saatlerce sıra bekledi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

muhtemelen büyük bir gemi çarptı enkaz üzerinde acil inceleme yapıp olayın açığa çıkarılması lazım çarpan yabancı gemiyse karasularından çıkmadan yakalanmalı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınihat göçmez:

çıkarken video çekilmesi ve kaybolması bana normal gelmedi. bunun altından başka şeyler çıkabilir

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi canlı yayında aldı, gözyaşlarını tutamadı
Cicim ayları bitti, mevduat faizi dibe vurdu: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Mevduat faizi dibe vurdu: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.