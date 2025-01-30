Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer tahliye edildi

11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Faruk Fatih Özer tahliye edildi
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak

Bakanlıktan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, hepsi toplatılacak
ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

Düşen uçakta onlar da varmış! Akıbetleri bilinmiyor

Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da kentin içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'nde kimyasal madde atıldığı iddiası kenti karıştırdı. İçme suyu arıtma tesisi üzerinde köpük oluşması nedeniyle kent geneline su verilemiyor.

Yalova'da dün gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme meydana geldiği fark edilince, il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, sudan numune alınarak inceleme başlatırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılma olasılığı üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı.

Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok" ifadelerine yer verdi.

İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN TELEFONLARI İNCELENİYOR

Yalova Valiliği'nden edinilen bilgide ise gece saatlerinde belediyeden gelen, Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde karıştırıldığı ihbarı sonrası, il genelinde tedbir maksatlı su kesintisi yapıldığı ifade edildi. Daha önce işten çıkarıldığı öğrenilen 3 belediye çalışanının, olayla ilgileri olma ihtimali sonrası, jandarma tarafından söz konusu kişilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el koyulduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Erdik - Güncel
img

2.5 aylık bebeğe kayyum atandı
img

'Asrın felaketi'ne ait yeni görüntüler ortaya çıktı
img

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Akpartinin oldugu yerde herşey olur gıda terörüde siyanürde ..

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bir içtiğimiz su da bişey çıkmadığı kalmıştı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler

Ece Üner'den Fatih Portakal'a kavgada söylenmeyecek sözler
Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

İşte Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.