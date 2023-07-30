Yalova'da Masa Başı Orman Yangını Tatbikatı Düzenlendi

Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, 2023 Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) çerçevesinde masa başı orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata ilgili kurumların temsilcileri katıldı ve orman yangınlarına müdahalede koordinasyonun sağlanması hedeflendi.