Yalova'da Masa Başı Orman Yangını Tatbikatı Düzenlendi
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Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, 2023 Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) çerçevesinde masa başı orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata ilgili kurumların temsilcileri katıldı ve orman yangınlarına müdahalede koordinasyonun sağlanması hedeflendi.
Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından masa başı orman yangını tatbikatı düzenlendi.
Yalova AFAD'da koordinasyonunda, 2023 Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) çerçevesinde tatbikat gerçekleştirildi. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde yapılan masa başı orman yangını tatbikatına ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Orman yangınlarına müdahalede koordinasyonun sağlanması hedeflenen tatbikat başarıyla gerçekleştirildi. - YALOVA