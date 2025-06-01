Yalova'da Kayıp Şahıs Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Yalova'da Kayıp Şahıs Ormanlık Alanda Ölü Bulundu
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kaybolan 37 yaşındaki Mustafa Erdoğdu, Ortaburun köyünde yapılan arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Yalova'da kayıp ihbarı yapılan 37 yaşındaki kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyünde Mustafa Erdoğdu'dan (37) haber alamayan yakınları, en son köy merkezinde görülen Erdoğdu için kayıp ihbarında bulundu.

Ortaburun Göleti bölgesinde olabileceği değerlendirilen Erdoğdu'nun bulunması için bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptığı aramada Erdoğdu, Ortaburun Göleti yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Erdoğdu'nun kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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