Yalova'da İbn Haldun Üniversitesi Dil Köyü açıldı

Yalova'da İbn Haldun Üniversitesi tarafından oluşturulan Dil Köyü'nün açılışı yapıldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Yalova'daki arazisine kurulan İbn Haldun Üniversitesi Dil Köyü, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra yetişkinlere 20 dilde eğitim verecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak çok sevinçli bir gün yaşadıklarını söyledi.

İbn Haldun Üniversitesi tarafından dil öğretimini esas alan projenin hayata geçirildiğini belirten Yılmaz, kendisinin de iyi bir dil öğretmeni olduğunu anlattı.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığınca 2015'te gerçekleştirdikleri projeye değinerek, "Rize Güneysu'da Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nde 90 öğretmenimizi alarak bir aylık tıpkı buradaki gibi bir dil programı uygulamıştık. Geçen gün bir arkadaşım 'hocam halen o tecrübeyle ben öğretmenliğimi yapıyorum' dedi. Dolayısıyla aslında burada üniversitemizin başlattığı bu proje gerçekten yıllar boyu devam edecek ve nesillere dokunacak bir proje." diye konuştu.

Bu merkeze gelen insanların dil öğrenmenin yanı sıra dostluğu, kardeşliği, farklı kültürleri tanıma fırsatının da olacağını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yurt dışına öğrenci gönderen okullarımız var. Öğrencilerimiz burada bir altyapıyı alarak o ülkelere gidecek. ya da hiç gitmeye ihtiyaç duymadan dört temel beceriyi, dinleme, anlama, konuşma, yazma becerisini burada öğrenmiş olacak. Hamdolsun Türkiye'mizde bir açılım sağlanmış oluyor. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte burası artık öğrencilerimizin cıvıl cıvıl farklı dilleri konuştukları sadece bir dili değil, öğrenmek istedikleri birkaç dili de aynı anda tecrübe edebilecekleri bir ortam olacak. Özel okullarımız açısından, dil öğretme becerisi açısından bu tesisin gerektiğinde işbirliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum."

"Türkiye'nin güçlenmesinde, uluslararası bağlantılarımızın artmasında dilin büyük katkısı var"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da dil öğreniminde başarının ön şartının bireyin bu konuda bir ihtiyaç hissetmesi olduğunu ve bu motivasyon oluşmadığı sürece en iyi öğretmen, teknoloji ile eğitim materyallerinin dahi istenilen sonucu sağlamayacağını söyledi.

Dil öğrenimi açısından iyi öğretmenlerin, doğru eğitim materyallerinin de oldukça önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Biz İbn Haldun Üniversitesinde hamdolsun Türkiye'de 'üniversite hazırlık' denilen, diller okulu hizmetini en iyi veren üniversite olduğumuzu iddia ediyoruz. Bunu sadece kendimiz iddia etmiyoruz, Yükseköğretim Kurulu'nun yarım milyondan fazla öğrencinin katkılarıyla yayımladığı Üniversite Deneyim Araştırması'nda bizim hazırlık okulumuz Türkiye'de birinci sırada yerini aldı." dedi.

Erdoğan, bu alanda iyi olan bir üniversite olarak böyle bir dil köyünü hayata geçirmelerinin de rastlantı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim burada hedefimiz yurt dışına gitmeye alternatifi Türkiye'de oluşturmak ve bunu inşallah sadece İngilizcede değil, Arapçada, Türkçede ve başka yabancı dillerde de yapmak. Şu anda 350 gibi bir konaklama kapasitemiz var. Genişleme alanları var, henüz bütün tesisi hayata geçirmiş değiliz. Bütün tesisi de hayata geçirdiğimiz zaman inşallah burada belki 750-800 veya biraz daha fazla öğrencinin, kendi mahallelerinde yani 'İngilizce mahallesi', 'Arapça mahallesi' ve diğer dillerin kendi mahallelerinde eğitimlerini sürdürdüğü bir yer olacak."

Türkiye'de özel sektör, kamu ve akademide yabancı dilin yalnızca okuma değil, aynı zamanda akıcı konuşma düzeyinde kullanılabilmesine yönelik ihtiyacın arttığına değinen Erdoğan, yapay zekanın ise büyük ölçüde okuma, anlama ve dinleme gibi işlevleri sorunsuz şekilde yerine getirdiğini aktardı.

Erdoğan, hayata geçirdikleri tesiste her yıl binlerce gencin dil eğitimine çok büyük katkı sağlamayı ümit ettiklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten Türkiye'nin güçlenmesinde, uluslararası bağlantılarımızın, uluslararası ağlarımızın, nüfuzumuzun artmasında elbette ki dilin çok büyük bir katkısı var. Hukuk oluşturma, insanların iknası, insanların gönlünü alma, insanların gönlünü yapma, bugün 'yumuşak diplomasi' dediğimiz, bunları başarmak için dil eğitimi hala önemli bir gereklilik olarak karşımızda duruyor ve biz İbn Haldun Üniversitesi olarak bugüne kadar yaptığımız çok iyi, çok başarılı dil eğitimi faaliyetlerimizi inşallah bu güzel lokasyonda, bu dil köyüyle taçlandırmış olacağız. Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yalova'ya da büyük bir zenginlik katacağını düşünüyoruz. Bu kadar müstesna bir mekanı insan yetiştirmek için kullanmak, bizim üniversitemiz açısından topluma olan katkı boyutudur, topluma olan sorumluluğumuzun yerine gelmesidir."

"Burada bir dil köyü kurduk"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da sosyal bilimler üniversitesi olarak kurulduklarını belirterek, diller üzerinden tüm dünyaya evrensel şekilde hitap edebilmeyi, iletmeyi bir araç vasıtasıyla gerçekleştirmek durumunda olduklarını söyledi.

Ayrıca dünyanın içinden geçtiği krizleri, sorunları görüp onları da aynı şekilde yerinde çözüp geleceğe hazırlık yapmak durumunda olduklarını dile getiren Arkan, "Dil eğitimi bu anlamda bir alet ama biz bu aleti öğretmeyi, bu aleti kazandırmayı en yetkin bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili Başakşehir kampüsümüzde bir diller okulumuz var. Burada bir dil köyü kurduk ve yine Arapçanın öğretilmesine yönelik olarak da dil okulu kurduk. Tabii ki bu başarılar teşekkürü fazlasıyla hak ediyor." ifadesini kullandı.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz de dil köyünü hayata geçirmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını, bu köy fikrinin ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ortaya çıkarıldığını anlattı.

Bu fikirden yola çıkarak dil köyünü kurduklarını belirten Gündüz, dil eğitiminde yokluğunu hissettikleri başarıyı dil okulu sayesinde elde edeceklerine inandığını kaydetti.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ise gençlerin dil eğitimi için yurt dışına gitmelerinin dünyadaki ekonomik krizler nedeniyle zorlaşmaya başladığını anlatarak, bu anlamda dil köyünün kendilerini rahatlatacak bir imkan sağlayacağını söyledi.

Yılmaz, vakıf olarak genç kızlara da destek verdiklerini, bu nedenle güvenli eğitim alabilecekleri bir alan olması nedeniyle bu dil köyünü önemli gördüklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Daha sonra eğitim verilen sınıflar ve tesisi gezen protokol üyeleri, yetkililerden bilgi aldı.

Programa, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, kurum müdürleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.