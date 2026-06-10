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Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada

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Adana'da apartmanın 12. katından düşen 14 yaşındaki kız çocuğu, sundurmaya çarparak yere düştü ve yaralandı. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Adana'da apartmanın 12. katından düşen 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki E.D.K., yaşadığı apartmanın 12'nci katından henüz bilinmeyen nedenle düştü. Önce binanın giriş kısmında bulunan sundurmaya çarpan kız çocuğu ardından zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.D.K., ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın vücudunda çeşitli kırıklar oluştuğu, ancak hayati tehlikeyi atlatarak yaşam mücadelesini kazandığı öğrenildi.

Öte yandan, kız çocuğunun 12'nci kattan düşerek sundurmaya çarpması ve ardından yere düşmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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