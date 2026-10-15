Yaklaşık 112 yıl önce kurulan Muallim Yahya İlkokulu, tarihi binada eğitim sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

HAMDİ DİNDİREK / GÖKÇE KARAKÖSE - Bir asrı aşkın süredir farklı isimlerle eğitim hayatında yer alan Muallim Yahya İlkokulu, geçmişten kalan mimari izleri ve yeniden hayat bulan tarihi binasıyla İstanbul'un eğitim hafızasındaki yerini koruyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" isimli dosya haberinin bu bölümünde, Fatih'teki tarihi binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Muallim Yahya İlkokulunun bir asrı aşan geçmişi, değişen isimleri, restorasyon süreci ve yapıda korunan özgün mimari ayrıntılar ele alındı.

Yaklaşık 112 yıl önce "Fatih Numune Mektebi" adıyla kurulan okul, 1917-1918 eğitim öğretim yılında Akşemseddin Numune Mektebi, 1922-1923'te ise On Birinci Mektep adını aldı.

Sonraki yıllarda Yahya Efendi 2. İlkokulu ve Muallim Yahya Efendi 2. İlkokulu isimleriyle eğitim veren okul, 1950-1951 eğitim öğretim yılında Yavuz Selim İlkokuluna dahil edildi.

1956-1957 eğitim öğretim yılında bağımsız ilkokul olarak açılan Tarık US İlkokulu bünyesinde eğitimini sürdüren okul, 1957-1958 eğitim öğretim yılında bulunduğu binada Muallim Yahya Efendi İlkokulu adıyla yeniden eğitim vermeye başladı.

2016-2017 eğitim öğretim yılında Muallim Yahya İlkokulu adıyla yeniden açılan okul, tarihi binasında tekrar öğrencileriyle buluştu.

Tarihi binanın taşıdığı izler korunuyor

Okulun yeniden açılmasının ardından tarihi binada restorasyon çalışması gerçekleştirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında 2017'de başlayan restorasyon 2019'da tamamlanırken, yapının özgün özelliklerinin korunmasına özen gösterildi.

Ahşap tavanları ve tarihi kapılarıyla özgün karakterini koruyan bina, okulun geçirdiği dönemleri yalnızca arşivlerdeki bilgilerle değil, günlük eğitim hayatının içindeki ayrıntılarla da yansıtmayı sürdürüyor.

Restorasyonla birlikte yapının geçmişten taşıdığı ayrıntılar korunurken, okulun sınıflarındaki çift kapılar binanın önceki kullanımına dair izlerden biri olarak öne çıkıyor.

Okulun asırlık binasında ahşap tavanlar, tarihi kapılar ve çift kapılı sınıflar geçmişten bugüne uzanan hikayenin parçalarını oluşturmaya devam ediyor.

Farklı isimlerle farklı dönemlerden geçen Muallim Yahya İlkokulu, tarihi binasının taşıdığı izleri koruyarak eğitim hayatını sürdürüyor.

"Tarihi bir okulda görev yapmak çok güzel bir duygu"

Muallim Yahya İlkokulu Müdür Yardımcısı Salih Kurt, AA muhabirine, binanın geçirdiği değişime yakından tanıklık ettiğini söyledi.

Restorasyon sırasında yapının orijinal özelliklerinin korunmasına dikkat edildiğini belirten Kurt, "Okulumuzda her sınıfta çift kapı gözüküyor ama bir kapısı kullanılıyor. Her sınıf geçmişte iki oda şeklinde hizmet veriyormuş, medrese bünyesinde. Sonra o iki odanın orta bölümü yıkılıyor, sınıf haline getiriliyor. İki kapı gözüküyor ama tek kapısı kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Okulda 6 derslik olduğunu, 2 ana sınıfının tarihi binaya dahil olmadığını anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Tarihi bir okulda görev yapmak çok güzel bir duygu. Ahşap tavanları, orijinaline uygun kapılarıyla burası bir ev sıcaklığı veriyor. Velilerimiz de ilk girişte bu sıcaklığı gördüğünden tercih edilen bir okul. Ana sınıfımızla beraber 550 öğrencimiz var. Tadilattan önce de burada çalışıyordum. Tadilattan sonra bambaşka, İstanbul'umuza, ülkemize kazandırılmış bir tarihi bina oldu diyebilirim."

Kaynak: AA