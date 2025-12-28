Sakarya'da 3 bin yıllık Yağcı Bedir halısı geleneği yaşatılıyor

Sakarya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Serdivan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Safiye Tekden, 3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcı Bedir halısının geleneksel dokuma tekniklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurs veriyor.

Serdivan İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan halı dokuma kursunda 17 kursiyer eğitim alıyor. Kursla, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasının yaşatılması ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Öztürk, AA muhabirine, usta öğreticilerinden Safiye Tekden'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanını almasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Öztürk, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasına yönelik çalışmalar yürüttükleri merkezde 17 farklı kurs alanında eğitim verildiğini belirterek, "Bir ipin üretim aşamasından başlayarak renklendirilmesi ve dokunmasına kadar tüm süreçler, öğrencilerimiz ve usta öğreticilerimiz eşliğinde uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Yağcı Bedir halısının merkezde üretildiğine değinen Öztürk, "Burada yetişen 17 usta öğreticimiz, daha sonra farklı bölgelerde bu halının yapımını başından sonuna kadar vatandaşlara öğretecek." ifadesini kullandı.

"Her aşama sabır ve dikkat gerektiriyor"

Usta öğretici Safiye Tekden, öğrencilerin, iplerin hazırlanmasından itibaren her aşamada birebir uygulayarak öğrendiklerini anlattı.

Halılarda kullanılan iplerin doğal boyalarla renklendirildiğini ve renklerin canlılığının halının desenini doğrudan etkilediğini dile getiren Tekden, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcı Bedir halısının tüm dokuma tekniklerinin kursiyerlere uygulamalı olarak öğretildiğini kaydetti.

Tekden, her aşamanın sabır ve dikkat gerektirdiğine işaret ederek, "Çünkü kullanılan her ip, halının deseninde ve bütünlüğünde büyük önem taşıyor. Yağcı Bedir halısı yalnızca bir ev sanatı değil, Türkiye'nin önemli kültürel miras unsurlarından biri. Kursiyerler hem yeni meslek ediniyor hem de geleneksel kadın emeğini yaşatıyor." şeklinde konuştu.

Kursiyer Nazife Güzel, sabırlı ve meraklı olan herkesin bu kursa katılabileceğini, hem geleneksel bir el sanatını öğrendiklerini hem de kültürel mirasa katkı sunduklarını dile getirerek, "Renklerin ve desenlerin anlamlarını öğrenmek çok ilgimi çekti. Kurs sürecinde sabırlı olmayı öğrendim." dedi.

Kursiyer Reyhan Kolip, halı dokumanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu, aynın zamanda 3 bin yıllık kültürü öğrenmenin ve yaşatmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Kursa katılmadan önce halı dokumanın sabır gerektirdiğini bilmediğinden bahseden Kolip, "İlk başta ipleri hazırlamak ve düğüm atmak zor gelmişti ancak hocamızın desteğiyle teknikleri öğrendik. Kendi halımı kendim dokumaya başladım. Bu kültürel mirası önümüzdeki yıllara taşımak istiyoruz. Bu amaçla kursumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.