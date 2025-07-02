Yabancı Heyetten Abdullah Öcalan'a Destek Açıklaması

Yabancı Heyetten Abdullah Öcalan'a Destek Açıklaması
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Abdullah Öcalan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen 39 kişilik yabancı heyet, basın toplantısında Türkçe ve İngilizce ortak bir deklarasyon metni yayımladı. Heyet, Türk makamlarına diyalog çağrısında bulunarak, Kürt meselesinin barışçıl çözümüne vurgu yaptı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen 39 kişilik yabancı heyet, Türkçe ve İngilizce ortak deklarasyon metni yayımladı.

Almanya Sol Parti Federal Milletvekili Ferat Koçak, Beyoğlu'ndaki Taksim Hill Otel'de düzenlenen basın toplantısında heyet adına yaptığı konuşmada, 1970'li yıllarda ailesinin Sivas'tan Almanya'ya göç ettiğini, "demokratik süreci" desteklemekten kendisi, ailesi ve Almanya'daki seçmenleri için onur duyduğunu söyledi.

Kürtlerle dayanışma içerisinde olduklarını belirten Koçak, daha sonra metni Türkçe olarak okudu.

Koçak, Türk makamlarına, Kürt toplumunun tüm kesimleriyle gerçek, yapıcı bir diyalog ve barış müzakerelerine yönelik somut adımlar atmaları çağrısında bulunduklarını belirterek, "Tüm ilerici hareketlere, partilere ve Türkiye'deki halklara, bu sürecin başarısı için birlikte çalışma çağrımızı yineliyoruz. Ancak bu tür bir angajmanla kalıcı ve sürdürülebilir bir değişim sağlanabilir ve gerçekten demokratik bir Türkiye'nin yolu açılabilir. Bu süreç boyunca Türkiye, sınırları içindeki tüm insanların insan haklarına saygı gösterme, onları yerine getirme ve koruma yönündeki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Uluslararası bağlamın giderek daha fazla düşmanlık ve saldırganlıkla şekillendiği bir dönemde, Kürt meselesini diyalog ve müzakere yoluyla çözmek için tarihi bir fırsat halen mevcuttur. Bu iki unsur, herhangi bir demokratik toplumun temel dayanaklarıdır." diye konuştu.

Ferat Koçak, Öcalan'ın bölgede barışı savunan en güçlü seslerden biri olduğunu ve 40 yılı aşkın süredir devam eden bir çatışmanın barışçıl, demokratik çözümü lehine cesur ve zamanında bir silahsızlanma ve tasfiye çağrısı yaptığını savundu.

Koçak, hükümetin atacağı adımları izlemeye devam edeceklerini, Türkiye'nin tam anlamıyla demokratik ve kapsayıcı bir topluma doğru gerçek bir geçiş sürecine girmesini umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Metnin İngilizcesini ise Katalonya Parlamentosundan Eulalia Reguant Cura ile Fransa Parlamentosundan Carlos Martens Bilongo okudu.

Toplantıya, DEM Parti eş genel başkan yardımcılarından Ebru Günay, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile bazı davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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