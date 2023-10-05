Yabancı Basın Mensupları Savaş Muhabirliği Eğitimini Değerlendirdi

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen '23. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'ne katılan yabancı basın mensupları aldıkları eğitimi değerlendirdi. Eğitimde toplumsal olaylarda meydana gelebilecek durumlar gerçeğini aratmayacak şekilde yaşatıldı. Yabancı basın mensupları, eğitimin kalitesini ve kendilerini sahada hazırladığını vurguladı.

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "23. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan yabancı basın mensupları aldıkları eğitimi değerlendirdi.

AA ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen ve AA'dan 8, TRT'den 17 kursiyerin katıldığı "23. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" devam ediyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programda kursiyerlere, toplumsal olaylarda meydana gelebilecekler, gerçeğini aratmayacak şekilde yaşatıldı. Toplumsal olaylar üzerine verilen eğitimde, ekipler basınçlı su sıktı ve biber gazı attı.

Eğitime katılan yabancı basın mensupları, aldıkları eğitimi AA muhabirine değerlendirdi.

Yabancı basın mensuplarından TRT World muhabiri Priyanka Navani, eğitim sayesinde sahada karşılaşacakları durumlara hazırlıklı yakalanmanın harika bir duygu olduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört farklı ülkede görev yaptığını belirten Navani, daha önce hiç böyle bir eğitim almadığını söyledi.

Navani, "Dünya standartlarında bir eğitim olduğunu söyleyebilirim. ve bence bu, bizi hazırlanmamız gereken her şeye hazırlıyor." diye konuştu.

"Adeta sahadaymış gibi hissettiriyor"

TRT World muhabiri Hasan Abdullah da eğitimden sonra nasıl hissettiği yönündeki soruya "Biraz acı çekiyorum ama harikaydı. Bence bu eğitim harikaydı." yanıtını verdi.

Abdullah, 2002'den bu yana basın sektöründe olduğunu ve daha önce de savaş muhabirliği eğitimi aldığını belirterek, "Ama bu (eğitim) çok yoğundu. Adeta sahadaymış gibi hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı eğitimdeki gibi çalışma hayatında da biber gazına maruz kaldığını vurgulayan Abdullah, eğitimin kendisini sahada meydana gelebilecek olaylara hazırladığını anlattı.

"Hiç bu kadar yoğun eğitimden geçmedim"

Eğitimde kullanılan biber gazından etkilenen TRT World muhabiri Rahul Radhakrishnan ise "Gözlerim yanıyor. Gözlerimi zorla açık tutabiliyorum." dedi.

Radhakrishnan, daha önce sahadayken ve İstanbul'daki mahallesindeyken biber gazına maruz kaldığını ifade ederek, hiç bu kadar yoğun eğitimden geçmediğini söyledi.

Eğitimdeki çoğu kişinin savaş alanları ve eylemlerde bulunduğuna dikkati çeken Radhakrishnan, kendilerine sağlanan bu yararlı eğitim imkanı için Anadolu Ajansı ve Polis Akademisine teşekkür etti.

AA ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğinde 2 Ekim'de başlayan "23. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" 12 gün sürecek.