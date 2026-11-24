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BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantısına mesaj gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında, Filistin sorununun Ortadoğu meselesinin merkezinde yer aldığını belirterek, bölgedeki mevcut gerilimlerin uluslararası toplumun dikkatini bu konudan uzaklaştırmaması gerektiğine dikkat çekti. Xi, iki devletli çözüm doğrultusunda ilerlemek ve Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını teşvik etmenin sorunun çözümünde kilit önem taşıdığını kaydetti.

Batı Şeria'nın yönetimi ile Gazze'nin savaş sonrası yeniden inşasının "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesine uygun olarak yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Xi, Filistin halkını hedef alan her türlü toprak gaspına ve hak ihlaline karşı olduklarını ifade etti.

Xi, uluslararası toplumun Filistin'e destek yönündeki mutabakatı ve taahhütlerini somut eylemlere dönüştürmesi, Gazze'de kalıcı ateşkesi teşvik etmesi ve sivillerin güvenliğini sağlaması gerektiğini belirtti.

Adaletin er ya da geç yerini bulacağını vurgulayan Xi, adaletin hiçbir zaman geri planda bırakılmaması gerektiğini söyledi. Xi, Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden kazanma yolundaki haklı davasını her zaman kararlılıkla desteklediklerini vurguladı.

Xi, Filistin meselesinin uluslararası hukukun üstünlüğü temelinde ve sorunun hem görünen sonuçlarına hem de kökeninde yatan nedenlere odaklanarak en kısa sürede kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşmasını teşvik etmek üzere, barışı ve adaleti savunan tüm ülkelerle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Xi, bu tür çabaların Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrara katkı sağlamanın yanı sıra dünya barışı, istikrarı, kalkınması ve refahını da destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua