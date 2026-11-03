Witkoff, 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de Ukrayna-Rusya görüşmelerine arabuluculuk yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

WASHINGTON, 3 Kasım (Xinhua) -- ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Ukrayna ile Rusya arasında çalışma düzeyinde yapılacak görüşmelere arabuluculuk yapacaklarını söyledi.

Steve Witkoff'un Ofisi pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de yapılması planlanan görüşmelerde savaş sonrası güvenlik düzenlemelerinin, gerilimi azaltmaya yönelik çabaların, insani yardımın ve barışın sağlanmasına yönelik sonraki adımların ele alınacağını belirtti.

Açıklamaya göre ABD'li müzakereciler bu hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa Birliği ve NATO temsilcileriyle bir araya gelerek Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini, Avrupa'nın savaş sonrası güvenlik mimarisini ve Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyecek ekonomik fırsatları görüşecek.

Ukrayna, Rusya ve ABD'nin katıldığı önceki üçlü görüşmeler şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmış ancak önemli bir ilerleme sağlanamadan sona ermişti.

Kaynak: Xinhua