West sendromlu yüzücü, genel anesteziyle diş tedavisi olabildi

İstanbul'da yaşayan west sendromlu (epilepsi türü) yüzücü Caner Aşkın'ın (30) ilk kez genel anesteziyle diş tedavisi yapıldı. Baba Nazmi Aşkın "Caner'in bu zamana kadar diş tedavisi yapılmadı. Annesi diş fırçasıyla ağız bakımını yapıyordu sadece. Yutkunma, tükürme gibi kavramlar olmadığı için dişçi konusu bizim için problemdi, Fikret Bey'den rica ettik Caner'i tedavi etmeyi kabul etti. Caner'i tedaviye aldı ve çok büyük diş taşları oluşmuş olduğunu söyledi. Güzel bir tedavi ile dişleri başarıyla temizlendi" dedi. Uzman diş hekimi Fikret Ilgaz, "Ağzında problemler vardı. Diş taşları, diş çürükleri. Onları tedavi etmek için bir planlama yaptık. Ameliyat günümüzü belirledik. Gerekli testler oluşturuldu. Kontrolleri geçtikten sonra, ameliyat onayını aldık. Tedavisini gerçekleştirdik" dedi.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde engelli bireylerin diş tedavilerini genel anestezi altında gerçekleştiren Uzman Diş Hekimi Fikret Ilgaz, Türkiye Engelli Yüzme Şampiyonu, west sendromlu Caner Aşkın'ın tedavisini üstlendi. Yürüyemediği ve sağ kolunu kullanamadığı için kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan Aşkın'ın tedavisi için özel ekipman sağlanan hastanede, son 6-7 ayda 40'a yakın engelli hasta güvenli şekilde tedavi edildi. 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve 17-23 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında konuşan Diş Hekimi Ilgaz, "Engelli hastalarımız bizim için her zaman öncelikli" dedi.

'ENGELLİ HASTALARIMIZ HER ZAMAN BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ'

Uzman diş Hekimi Fikret Ilgaz, "Hastanemizde, engelli hastalarımızın tedavilerini genel anestezi altında yapmaktayım. Koltukta zorlandıkları için, genel anestezi ile tedavilerini yapıyorum. Caner'le buluşmamız biraz tesadüf oldu aslında. Başka bir hastaneye randevu almışlar ve yanlışlıkla bizim hastanemize gelmişler. Benden de rica ettiler, 'Hocam bakar mısınız?' diye. Ben de tabii ki seve seve kabul ettim. Engelli hastalarımız her zaman bizim için öncelikli. Babasıyla da bu şekilde tanıştık. Aynı zamanda hemen komşumuz olan İstanbul Spor Kulübü'nde yüzücüymüş, milli takımda bir yüzücü onu da öğrenmiş olduk. Madalyaları da varmış. Ağzında problemler vardı. Diş taşları, diş çürükleri. Onları tedavi etmek için bir planlama yaptık. Ameliyat günümüzü belirledik. Gerekli testler oluşturuldu. Hastanemizdeki diğer anestezi doktorlarımızda olsun onlar da çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Onların da kontrolleri geçtikten sonra, ameliyat onayını aldıktan sonra en yakın zamana biz gün oluşturduk. Hastaları 3 ayda bir ya da 6 ayda bir kontrole çağırıyorum. Bir sıkıntı var mı yok mu diye. Röntgenlerini çekiyoruz. Ağzında enfeksiyon odakları var mı, yok mu diye. Bu şekilde takiplerini yapıyoruz. Burada ağız içi muayenesini de yapmış oluyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz hastalarımızla" ifadelerini kullandı.

'HEM SERVİSİMİZ VAR HEM YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZ VAR'

Bu işlemlerin her hastanede yapılamadığını belirten Fikret Ilgaz, "Bizde de taşıyıcı ünitimiz var. Bunun için mobil ünitlerimize ihtiyaç duyuyoruz. Hastanemizde daha öncesinde de mobil ünit yoktu. Burada da yine başhekim yardımcılarımız sağ olsun bize çok destek oldular bu konuda. Cihazın edimini ve sağlanması için. Cihazı temin ettik. Artık hastanemize kazandırdık. Bundan sonra da yaklaşık olarak cihazı alalı 6-7 ay olmuştur. Hemen hemen 30-40 tane engelli hastamızı tedavi etmiş olduk. Çoğu hastanemize yok aslında. Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde engelli hastalarımıza, genel anestezi altında veya sedasyon işlemleri sırasında bu işlemlerin bu hastanemizde yapılabilirliğini göstermek istiyoruz. Aynı zamanda burası eğitim araştırma hastanesi olduğu için engelli hastalarda tedavi sonrası yoğun bakım ihtiyacı olabiliyor veya diğer tıp doktorları konsültasyon istiyor olabiliyor. Burada da çok rahatlıkla bunu yapabiliyoruz. Hem servisimiz var hem yoğun bakım ünitemiz var. Üçüncü basamak bir hastane olduğumuz için çok daha güvenli bir şekilde aslında işlemlerimizi yapıyoruz" dedi.

'DİŞÇİ KONUSU BİZİM İÇİN PROBLEMDİ'

Caner'in babası Nazmi Aşkın, "Caner 40 günlükken havale geçirdi ve süreç o günden sonra başladı. Caner 30 yaşında. Caner'in bu zamana kadar diş tedavisi yapılmadı desek yeridir. Annesi tabi diş fırçasıyla ağız bakımını yapıyordu sadece. Fakat Caner'de yutkunma, tükürme gibi kavramlar olmadığı için dişçi konusu bizim için problemdi. Caner'in dişlerinde problem olduğu için, engelli olduğu için diş hekimine randevu aldık. Başka bir hastaneye randevu almıştık fakat yanlışlıkla bu hastaneye geldik. Sağ olsun Fikret Bey'den rica ettik ve kendisi Caner'i tedavi etmeyi kabul etti. Caner'i tedaviye aldı ve çok büyük diş taşları oluşmuş olduğunu söyledi. Çok güzel bir tedavi ile hastanemizde başarıyla temizlendi. Ailece çok mutlu olduk. Gerçekten bizim için çok problemdi. Çok korkuyorduk. Nasıl olacak nasıl bitecek diye. Caner kesinlikle dile getiremiyordu sorunlarını" diye konuştu.