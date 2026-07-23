Çin Dışişleri Bakanı: İkili İlişkiler Kritik Bir Dönemeçte, Filipinler Doğru Kararlar Almalı

MANİLA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin- Filipinler ilişkilerinin şu anda kritik bir dönemeçte olduğunu belirterek, bundan sonraki yolla ilgili doğru ve rasyonel kararlar almanın Filipinler tarafının sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günü Filipinler Dışişleri Bakanı Maria Theresa Lazaro ile Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya geldi.

Ren'ai Jiao'da Filipinli personelin Çin kolluk gemilerine çarpmasına ilişkin Çin'in tutumunun net olduğunu yineleyen Wang, bu sorumsuz davranıştan dolayı Filipinler tarafına sert protestolarını iletti.

Çin-Filipinler ilişkilerinde son birkaç yıldır sürekli sorunlar ve zorluklar yaşandığına işaret eden Wang, bunun iki tarafın çıkarına da ters düştüğünün açık olduğunu ve Filipinler'in kendi kalkınma sürecini engellediğini belirtti. Her iki ülkenin de bölgede zorluklarla kazanılan barış ve kalkınmayı birlikte koruması gerektiğini ifade eden Wang, buna karşın Filipinler'in, diğer bölge ülkelerinin izlediği yolun tersine hareket ederek, kendini bölgesel barış ve istikrarı bozan unsur haline getirdiğini söyledi.

Wang, dış güçlerin bölgesel meselelere müdahale etmesine izin vermenin ve denizcilik anlaşmazlıklarını kasıtlı olarak tırmandırmanın, Filipinler'i başkaları tarafından manipüle edilen bir piyon haline getirmekten başka işe yaramayacağının yaşananlarla kanıtlandığını vurguladı. Çin Dışişleri Bakanı, dış ülkeler tarafından desteklenen her türlü provokasyon girişiminin, nihayetinde Filipinler'i kendi yol açtığı acı sonuçlara katlanmak zorunda bırakacağını da sözlerine ekledi.

Wang, iki ülke arasında başlatılmak istenen her diyalog süreci öncesinde ordu ve kolluk kuvvetleri içindekiler başta olmak üzere Filipinler'deki belli güçlerin, diyalog sürecini bozmak için kasten sorun çıkarmalarını talihsiz bir durum diye niteledi. Çin Dışişleri Bakanı, kötü niyet besleyen bu çevrelerin, Filipinler halkının refahına öncelik vermek yerine, kişisel çıkarlarının peşinden giderek dış güçlerin talimatlarıyla hareket ettiğini söyledi.

Çin-Filipinler ilişkilerinin geliştirilmesinde doğru yönü yakalamanın kritik önemde olduğunu belirten Wang, Çin'in Filipinler için hiçbir zaman güvenlik tehdidi oluşturmadığını, tarih boyunca bu ülkeyi hiçbir zaman işgal etmediğini veya sömürgeleştirmediğini vurguladı.

Wang, iki tarafın toprak talepleri ve deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda anlaşmazlıklar yaşadığının nesnel bir gerçeklik olduğunu belirterek, Çin'in ikili diyalog ve istişare yoluyla görüş ayrılıklarını yönetmeye ve durumu istikrara kavuşturmaya kararlılıkla bağlı kaldığını söyledi. Wang, Filipinler'in ise ikili müzakere mekanizmalarını terk ettiğini, dış güçlerin teşvikiyle geçici bir "tahkim mahkemesi" oluşturduğunu ve yasadışı ve hükümsüz bir sözde tahkim kararı kurgulayıp öne çıkardığını ifade etti.

Çin'in en başından bu yana söz konusu "tahkim kararını" asla kabul etmediğini, karara katılmadığını ve kararı tanımadığını kaydeden Wang, Filipinler'in, denizcilik sorunlarıyla ilgili provokatif eylemlerine derhal son vermesi, bugüne kadar Çin'e verdiği sözlerini tutması ve ikili ilişkileri istikrara kavuşturmak üzere somut adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Lazaro ise uzun bir etkileşim geçmişine sahip olan Filipinler ve Çin'in, komşu olduğunu ve komşuluklarının her daim devam edeceğini söyledi. Tek Çin ilkesine ve ikili ilişkilerin normalleşmesi üzerine kurulu diplomatik taahhütlerine bağlılıklarını kararlı şekilde sürdüreceklerini belirten Lazaro, dünyada tek bir Çin bulunduğunu ve Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Lazaro, diyalog yoluyla denizcilik meseleleri konusunda uygun çözümler bulmayı ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesinde ilerleme kaydetmeyi temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua