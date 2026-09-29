Wang Yi, Beijing'deki görüşmede Japonya'ya tarih ve Taiwan uyarısında bulundu

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BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın öncelikle yapması gerekenin, ülke liderlerinin Taiwan meselesine ilişkin hatalı söylem ve eylemlerini bir an önce düzeltmek olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Derneği Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile bir araya geldi.

Wang, kurulduğu günden bu yana iki ülke arasındaki dostluğa bağlılığını sürdüren derneğin, özellikle ikili ilişkilerin zorluklarla karşı karşıya kaldığı ve zarar gördüğü dönemlerde dahi Çin'e yönelik dostane yaklaşımını koruduğunu ve ikili ilişkilerin siyasi temelini savunduğunu belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın, Tokyo Duruşmaları'nın başlamasının 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, Japonya'nın tarih karşısında bir kez daha sınavdan geçtiğini ifade etti. Wang, Japonya'nın tarihten ders çıkarmayı reddetmesi, 2. Dünya Savaşı sonrası kabul edilen barışçıl anayasaya aykırı hareket etmesi, saldırganlık tarihini inkar etmesi veya savaş suçlularını yüceltmesi durumunda dünya karşısına çıkamayacağını ve bir gelecek inşa etmekten söz edilemeyeceğini vurguladı.

Gelecek yılın Çin ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 55. yıldönümü olduğunu belirten Wang, önemli olanın tarihsel meselelere doğru bir tutumla yaklaşmak olduğunu söyledi. Wang, Japonya'nın her şeyden önce Çin'e ilişkin objektif ve rasyonel bir bakış açısı geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Wang, Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Derneği'nin ve tüm sağduyu sahibi çevrelerin dostluk geleneğini sürdürmesini, Japonya'yı doğru seçimi yapmaya ve tatmin edici bir adım atmaya yönlendirmesini beklediklerini söyledi.

İvaya ise Japonya-Çin ilişkilerinin mevcut durumunun endişe verici olduğunu belirtti. Derneğin eski başkanı Kono Yohei'nin mirasını sürdüreceklerini ifade eden İvaya, ikili ilişkileri Japonya ile Çin arasındaki dört siyasi belgede öngörülen asli niyete ve belgelerin başlangıç noktasına geri döndürmek için çaba göstereceklerini kaydetti.

Japonya'nın geçmişte yaşananlardan ders çıkarması gerektiğini belirten İvaya, Japon siyasetçilerin ülkeye doğru bir yön vermesi ve barışçıl kalkınma yoluna sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua