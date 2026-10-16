Wang Yi, Bakü'de Ağabekyan ile Gazze'deki 2 milyon Filistinliyi gündeme getirdi

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BAKÜ, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. Zirvesi sırasında Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile bir araya geldi.

Wang, perşembe günkü görüşmede Çin'in, Filistin Devleti'ni tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını hatırlatarak, iyi birer dost ve kardeş olan Çin ve Filistin'in, onlarca yıla yayılan bir dostluğa sahip olduğunu söyledi.

Uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin Çin halkının her daim Filistin halkının yanında duracağını kaydeden Wang, Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden kazanma yönündeki haklı davasını kararlılıkla destekleyeceklerini ifade etti.

Çin-Filistin stratejik ortaklığının büyüme ivmesini koruduğunu kaydeden Wang, karşılıklı stratejik güveni daha da pekiştirmek ve ikili ilişkileri ilerletmek üzere Filistin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Wang, Filistin sorununun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın en uzun süredir devam eden sorunu olduğunu ve tarihin en büyük adaletsizliğini oluşturduğunu belirterek, sorun adil şekilde çözüme kavuşturulmadıkça Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanamayacağını vurguladı.

Ortadoğu'daki gerilimin yüksek seyretmesinin Filistin sorununun çözümünü daha da zorlaştırdığına dikkat çeken Wang, Filistin sorununun geri plana itilmemesi ve dünyanın Gazze'de ölümün eşiğinde yaşam mücadelesi veren 2 milyon Filistinliyi unutmaması gerektiğini söyledi.

Wang, adaletin gecikebileceğini ancak er ya da geç yerini bulacağını ifade etti.

Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak uluslararası adaletin ve baskı altındaki halkların yanında durmaya devam edeceğini belirten Wang, çok taraflı platformlarda Filistin halkının haklı davasını desteklemek için seslerini yükseltmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Wang, barıştan yana olan tüm ülkelere iki devletli çözümü kararlılıkla destekleme ve Filistin sorununun en kısa sürede kapsamlı, adil ve kalıcı biçimde çözüme kavuşturulması için birlikte çalışma çağrısında bulunacaklarını belirtti.

Ağabekyan ise Filistin sorununa ilişkin son gelişmeler hakkında Wang'a bilgi vererek, uluslararası toplumun bu konuda çifte standart uygulamaması gerektiğini vurguladı. Ağabekyan, Çin'in Filistin sorununa yönelik tutarlı ve adil tutumunu büyük takdirle karşıladıklarını söyledi.

Ağabekyan, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden kazanma çabalarına uzun süredir verdiği güçlü desteği, uluslararası çok taraflı platformlarda Filistin'in sesini duyurmak için gösterdiği kararlı çabaları ve Gazze'ye sağladığı karşılıksız insani yardımları takdir ettiklerini belirtti.

Filistin ve Çin'in köklü bir dostluğa ve sağlam bir işbirliğine sahip olduğunu kaydeden Ağabekyan, ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi temenni ettiklerini ve Çin'in Filistin için adaleti savunmaya devam etmesini ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesinde daha önemli bir rol oynamasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua