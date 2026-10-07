Vox Humanis Çok Sesli Korosu, 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Açılış Töreni’nde sahne aldı

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(ANKARA) - Harran Üniversitesi Vox Humanis Çok Sesli Korosu, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Açılış Töreni'nde sahne aldı. Koro, Gazze'de yarım kalan çocuklukların anısına hazırlanan "Fırat'ın Öbür Yakasında Unuttuklarımız" adlı eseri seslendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazzeli çocuklara ithaf edilen eserin kendilerini derinden etkilediğini belirterek, "Bu beste bizleri ziyadesiyle etkiledi, çok farklı bir ruh iklimine götürdü" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde şefliğini Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Fırat Altun'un yaptığı Vox Humanis sahne aldı. Koro, Şanlıurfa'nın yerel müzik kültürünü çok sesli müzik anlayışıyla buluşturdu. 2024 yılında kurulan koro, ağustos ayında İsveç'te düzenlenen 2026 Dünya Koro Oyunları'nda "Karışık Oda Koroları ve Vokal Topluluklar" kategorisinde birinci olarak altın diploma aldı.

Koro, yarışmada ikisi kendi kültürlerine ait ve Altun tarafından düzenlenen, ikisi ise Batı müziğinden teknik açıdan farklı beceriler gerektiren dört eser seslendirdi.

Şef Altun, yaptığı açıklamada, Vox Humanis'in kuruluşunda Şanlıurfa'nın müzik kültürünü çok sesli müzikle buluşturma düşüncesinin belirleyici olduğunu anlatarak, "Buradan hareketle nasıl yaklaşabiliriz ve öz müzikal değerlerimizi müziğin içerisine nasıl yerleştirebiliriz diye yola çıktık" dedi.

Koroyu 2024 yılında kurarken kendi kültürlerinden önemli bir kavramı referans almak istediklerini ifade eden Altun, bu kavramın "insan olmak" olduğunu belirterek, "Vox Humanis" adının da "insan sesi" anlamına geldiğini söyledi.

Koro, Antik Harran Okulu ve Bazda Mağaraları'nda gerçekleştirdiği provalarla 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Açılış Töreni öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Açılış Töreni'nde Harran Üniversitesi Vox Humanis Çok Sesli Koro Topluluğu tarafından seslendirilen ve düzenlemesi Şef Fırat Altun'a ait "Fırat'ın Öbür Yakasında Unuttuklarımız" adlı esere değindi. Eserin yaşam ve eğitim hakkı ellerinden alınan Gazzeli çocuklara ithaf edildiğini belirten Erdoğan, besteden duyduğu etkiyi, "Bu beste bizleri ziyadesiyle etkiledi, çok farklı bir ruh iklimine götürdü" diye konuştu.

"URFA'NIN SESİ DAHA GÜR BİR ŞEKİLDE TÜM DÜNYADA DUYULABİLECEK"

Vox Humanis'in çalışmalarının akademik altyapısında Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan Kültürlerarası Müzik, Biliş, Koro ve Orkestra Performans Araştırma Laboratuvarı (KÜMÜBİL) bulunuyor.

KÜMÜBİL'in dünyanın bu alandaki 17'nci, Türkiye'nin ise ilk araştırma laboratuvarı olduğunu belirten Altun, burada müziğin yorumsallıktan çıkarılarak sınanabilir veriler üzerinden incelenmesini ve farklı disiplinlerin bir araya getirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Altun, iki üniversitenin müzik bölümleriyle karşılıklı bir anlaşma imzalayacaklarını belirterek, bu kapsamda ortak bilimsel araştırmalar ve projeler yürütüleceğini, ilerleyen süreçte akademik ve öğrenci değişimlerinin de gerçekleştirileceğini söyledi.

KÜMÜBİL bünyesindeki çalışmaların Oxford ve Cambridge'deki müzik araştırmalarıyla buluşturulacağını ifade eden Altun, "Oxford ve Cambridge Üniversitesini Harran'a getirdik. Artık hem müzik bilimsel araştırmalarda hem de beraber müzik yapmada birlikte yol alacağız ve birlikte çalışmalara başlayacağız" dedi.

Altun, iş birliğinin Şanlıurfa'nın müzik kültürünün dünyaya taşınmasına da katkı sağlayacağını belirterek, "Oxford ve Cambridge Üniversitesi ile beraber müzik yapmaya başlayacağız. Artık şunu diyebilirim ki Urfa'nın sesi daha gür bir şekilde tüm dünyada duyulabilecek" ifadelerini kullandı.

Koroda tenor olarak yer alan Mehmet Fatih Tut, Şanlıurfa'da çocukluk yıllarından itibaren yerel müzik kültürüyle iç içe büyüdüğünü, müziğin hayatında tutunduğu önemli alanlardan biri olduğunu anlattı.

Müzik Eğitimi Bölümü öğrencisi Demet Demir de Vox Humanis ile çok sesli koro müziğiyle tanıştığını belirterek, Şanlıurfa ezgilerini farklı ülkelerden insanların karşısında seslendirmenin kendisi için özel bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA