Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı anıldı

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Avusturyalı mimarı Clemens Holzmeister düzenlenen programla anıldı. Holzmeister'in Türkiye'deki eserlerinin anlatıldığı ve TBMM binasının yapım sürecine ilişkin fotoğraf sergisinin yer aldığı etkinliğe Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve davetliler katıldı.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Avusturyalı mimarı Clemens Holzmeister düzenlenen programla anıldı.

Holzmeister'in Türkiye'deki eserlerinin anlatıldığı ve TBMM binasının yapım sürecine ilişkin fotoğraf sergisinin yer aldığı etkinliğe Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle Holzmeister'in Türkiye ve Ankara'ya kazandırdığı eserleri bir kez daha hatırlamak üzere bir araya gelindiğini söyledi.

Ceyhun, Yunus Emre Enstitüsü'nde bu programın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Avusturya vatandaşı olan Türkiye kökenli vatandaşlarımızın bence Holzmeister'e çok sıkı sahip çıkmaları gerekiyor. Çünkü Avusturyalılarla sohbetlerde Holzmeister'i anlatarak Türkiye'ye yönelik ön yargıları bile kırmak mümkün, eğer iyi değerlendirirsek ve Holzmeister'e doğru sahip çıkarsak." diye konuştu.

Erken Cumhuriyet Dönemi mimarları ve mimarisi üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Leyla Alpagut, Holzmeister'in Ankara'daki eserleri ve özellikle TBMM binasının yapılış sürecini ele aldığı konuşmasında, başkent Ankara'nın imarının çok özenle ele alındığını, buradaki mimari eserlerde milli ve modern kavramının eş zamanlı kullanıldığını ve Türkiye'yi temsil ettiğini anlattı.

Alpagut, 1920'lerin başında birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı mimari stillerin belirleyici olduğunu, daha sonra modern mimariye geçiş yapıldığını kaydetti.

Başkentin imarında Alman coğrafyasından üç önemli mimarın belirleyici rolleri olduğunu aktaran Alpagut, Holzmeister, Ernst Arnold Egli, Bruno Taut'un eserlerinde modern, kübik mimariyi Anadolu topraklarıyla sentezleyerek bir yaklaşım ortaya koyduklarını ifade etti.

Alpagut, bu mimarlar arasında Ankara'nın imarında büyük rol oynayan Avusturyalı mimarın 1927'de Türkiye'ye geldiğini, Anadolu'daki eserleri dikkatle inceleyerek bunları modern tekniklerle sentezlemeye çalıştığını aktardı.

TBMM binasının yapımı için 14 projenin yarıştığını ifade eden Alpagut, jüri tarafından üç projenin birinciliğe layık görüldüğünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Holzmeister'in projesini tercih ettiğini söyledi.

Alpagut, Atatürk'ün vefatından önce imzaladığı en son projenin TBMM binası olduğunu belirterek Ekim 1939'da temeli atılan inşaatın 1960'ta tamamlandığını, binanın 1961'de kullanılmaya başlandığını sözlerine ekledi. ???????