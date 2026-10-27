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Viyana'daki YEE konferansında yapay zeka ve uzay, BM panel üyesi Demirköz'le ele alındı

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Viyana'daki YEE konferansında yapay zeka ve uzay, BM panel üyesi Demirköz'le ele alındı
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Viyana YEE'de düzenlenen konferansta uzay ve yapay zeka, BM panel üyesi Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz'ün sunumuyla ele alındı. Demirköz, yapay zekanın çalışma hayatına etkilerini değerlendirip güvenin öneminin artacağını vurguladı.

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen "Zekanın Yapayı, Aklın Doğalı" başlıklı konferansta, uzay ve yapay zeka konuları ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından Bağımsız Uluslararası Bilimsel Yapay Zeka Paneli üyeliğine seçilen Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz'ün sunum yaptığı konferansa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez ile BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu da katıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İVMER) Müdürü ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Demirköz, uzay alanındaki çalışmalarını anlattı.

Demirköz, yapay zekanın kısa tarihçesini dile getirerek, bu teknolojinin nasıl çalıştığına ilişkin bilgi verdi.

Yapay zekanın çalışma hayatına etkilerini de değerlendiren Demirköz, bu teknolojinin insanın yerini alabileceği öngörülen meslekler ile insanın rolünü koruması beklenen mesleklere değindi.

Prof. Dr. Demirköz, konferansın sonunda yapay zeka çağında güven ihtiyacının ve güvenin öneminin giderek artacağını vurguladı.

Demirköz, yapay zekanın fırsatları, riskleri ve etkilerine ilişkin bilimsel değerlendirmeler yapmak üzere oluşturulan BM Bağımsız Uluslararası Bilimsel Yapay Zeka Paneli'ne Genel Kurul tarafından seçilen 40 uzmandan biri olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA
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