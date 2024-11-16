Üye Girişi
Haberler

Viyana'da Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu Düzenlendi

Viyana'da Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Diplomasi Akademisi'nde, Türkiye ile Avusturya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı çerçevesinde bir sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyumda, iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler ve kültürel etkileşimler ele alındı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Diplomasi Akademisi'nde "Kolektif Hafıza ve Diyaloğun Devamı: Avusturya- Türkiye İlişkileri" başlıklı bir sempozyum düzenlendi.

Türkiye ile Avusturya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı çerçevesinde Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Akademi ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlenen sempozyumun açılışında Viyana Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Balca Kurhan Elayouti bir selamlama konuşması yaptı.

İki kısımdan oluşan sempozyumda Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen "Diplomatik Törenlerde Müzik" başlıklı bir dinleti sunuldu.

Programın ilk kısmında Avusturyalı tarihçi Prof.Dr. Arno Strohmeyer, 16-18'inci yüzyıllarda Türkiye ve Avusturya arasındaki diplomatik ilişkileri ele alan bir sunum yaptı.

Strohmeyer, iki ülke arasında uzun süren savaşlar sonrasında başlayan diplomatik ilişkileri 3 kategoride ele alarak, öncelikli olarak taraflar arasında imzalanan barış anlaşmalarının diplomatik ilişkiler açısından atılan ilk adım olduğunu, daha sonra karşılıklı sefirlerin görevlendirilerek ilişkilerin farklı bir boyuta taşındığını anlattı.

Diplomatik ilişkilerde ilerleme kaydedilen 3'üncü evrenin ise araştırmacı, tarihçi ya da gezginler aracılığı ile iki toplum arasında bilgi akışının başlaması olduğunu ifade eden Strohmeyer, Avusturyalı ünlü tarihçi Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall'in 10 ciltten oluşan Osmanlı Tarihi ansiklopedisi ve Evliya Çelebi'nin Avusturya üzerine kaleme aldığı metinleri buna örnek olarak gösterdi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuğba İsmailoğlu Kacır da Avusturyalı ünlü tarihçi Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall'in yaşamı, eserleri ve iki kültüre sağladığı katkıları içeren bir konuşma yaptı.

Kacır, kısaca Hammer olarak da bilinen Avusturyalı tarihçinin Osmanlı tarihi üzerine kaleme aldığı 10 ciltlik eserinin bir baş yapıt olduğunu belirterek, ömrünü doğuya adamış bir entelektüel olduğunu söyledi.

Tarihçi Hammer'in aynı zamanda diplomat, şair, mütercim, seyyah ve koleksiyoncu olduğunu kaydeden Kacır, Hammer'in inançlı bir doğulu gibi yaşadığını, Müslümanların dilinden eksik etmediği "inşallah, maşallah" ifadelerini sıklıkla kullandığını anlattı.

Sempozyumun ikinci kısmında ise Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Onur Ercan da Belgrad Barış Anlaşması'ndan Birinci Dünya Savaşı arasındaki zaman zarfında Osmanlı ve Habsburger devletleri arasındaki diplomatik ilişkileri anlatan bir sunum yaptı.

Avusturyalı Doç. Dr. Erwin Schmidl de cumhuriyetin ilk döneminde iki ülke arasındaki ilişkileri ele alan bir konuşma yaptı.

???????

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor

Efsane mekana giriş yaptı! Herkes ceketindeki detayı konuşuyor

 Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı

8 ile sarı kodlu uyarı! Plan yaparken bir kez daha düşünün

 Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Yüz binlerce kişinin elektrik faturası değişecek
İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı

İki kızın evde ölü bulunduğu facianın arkasından kahreden detay çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.