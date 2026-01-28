Haberler

Viyana'da düzenlenen konferansta "18. yüzyıl Osmanlı-Habsburg diplomatik ilişkileri" ele alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 18. yüzyıl Osmanlı-Habsburg diplomatik ilişkilerini ele alan bir konferans gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Nursel Doğan, Avusturyalı diplomat Anton Corfiz Ulfred'in elçilik deneyimlerini ve 1739 Belgrad Antlaşması sonrası yaşanan diplomatik krizleri aktardı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 18. yüzyıl Osmanlı-Habsburg diplomatik ilişkilerinin ele alındığı konferans düzenlendi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen "İstanbul'da Olağan ya da Sıradışı bir Vazife - Avusturyalı Elçi Anton Corfiz Graf Ulfred ve Pera'da Diplomatik Kriz" konulu konferansa Avusturya Bilimler Akademisi Üyesi Nursel Doğan'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Avusturya Bilimler Akademisi Üyesi Doğan, 18. yüzyılda Osmanlı-Habsburg diplomatik ilişkilerini anlattığı sunum yaptı.

1739 Belgrad Antlaşması sonrası Avusturyalı diplomat Kont Anton Corfiz Ulfred'in, Osmanlı Devleti'ndeki elçilik deneyimlerini aktaran Doğan, sunumunda Ulfred'in günlüğünden kesitleri de paylaştı.

Doğan, Ulfred'in oldukça zorlu bir dönemde diplomatlık yaptığını, taraflar arasında diplomatik krizlerin yanı sıra sınır sorunlarının da yaşandığını ifade etti.

Avusturya Bilimler Akademisi Üyesi Doğan, "oldukça hırslı bir karakter" olarak nitelendirdiği Ulfred'in kendisini "olağanüstü" bir elçi sıfatıyla gönderttiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım

Özgür Özel erken seçim için tarih verdi! Bu kez hedefi başka
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı

Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım

Özgür Özel erken seçim için tarih verdi! Bu kez hedefi başka
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok