Viyana'da düzenlenen konferansta "18. yüzyıl Osmanlı-Habsburg diplomatik ilişkileri" ele alındı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 18. yüzyıl Osmanlı-Habsburg diplomatik ilişkilerinin ele alındığı konferans düzenlendi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen "İstanbul'da Olağan ya da Sıradışı bir Vazife - Avusturyalı Elçi Anton Corfiz Graf Ulfred ve Pera'da Diplomatik Kriz" konulu konferansa Avusturya Bilimler Akademisi Üyesi Nursel Doğan'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Avusturya Bilimler Akademisi Üyesi Doğan, 18. yüzyılda Osmanlı-Habsburg diplomatik ilişkilerini anlattığı sunum yaptı.

1739 Belgrad Antlaşması sonrası Avusturyalı diplomat Kont Anton Corfiz Ulfred'in, Osmanlı Devleti'ndeki elçilik deneyimlerini aktaran Doğan, sunumunda Ulfred'in günlüğünden kesitleri de paylaştı.

Doğan, Ulfred'in oldukça zorlu bir dönemde diplomatlık yaptığını, taraflar arasında diplomatik krizlerin yanı sıra sınır sorunlarının da yaşandığını ifade etti.

Avusturya Bilimler Akademisi Üyesi Doğan, "oldukça hırslı bir karakter" olarak nitelendirdiği Ulfred'in kendisini "olağanüstü" bir elçi sıfatıyla gönderttiğini kaydetti.