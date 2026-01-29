Haberler

Viyana'da "Mesnevi'den Hikayeler" gelenekli sanatlar sergisi açıldı

Viyana'da 'Mesnevi'den Hikayeler' gelenekli sanatlar sergisi açıldı
Güncelleme:
Avusturya'nın Viyana kentinde, Mevlana'nın eserinden ilham alan “Mesnevi'den Hikayeler” sergisi, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Ece Öztürk tarafından açıldı. Sergide, 28 sanatçının yer aldığı 33 eser, Mevlana'nın evrensel mesajlarını sanatla anlatıyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Mesnevi'den Hikayeler" gelenekli sanatlar sergisi izlenime sunuldu.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Karatay Belediyesi işbirliğinde açılan sergiye, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Büyükelçi Ece Öztürk ve YEE Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Büyükelçi Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Mevlana'nın eşi benzeri olmayan ustalık eseri Mesnevi'nin, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen insanlığa yön vermeye devam ettiğini vurguladı.

Öztürk, Mesnevi'nin insan ruhunun derinliklerine yapılan bir yolculuk olduğunu dile getirerek burada sergilenen eserlerin, Mevlana'nın sevgi, hoşgörü ve insanlığa dair evrensel mesajını taşıdığını kaydetti.

Sanatçı Asiye Kafalıer Dönmez, sergiyi ziyaret edenlere eserleri anlattı.

"Mesnevi'den Hikayeler" başlıklı sergide, Mevlana'nın Mesnevi'sinde yer alan hikayelerden yola çıkarak "hüsnühat, tezhip, minyatür, ebru ve kalem işi" gibi sanat dallarında hazırlanan eserler yer aldı.

Avrupa'da ilk kez düzenlenen, 28 sanatçının 33 eserinin bulunduğu sergi, 13 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
