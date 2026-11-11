Otobüste kendi makalesini okurken milyonlar izledi! Prof. Dr. Abdülbari Bener: Videomu kızım söyledi

Otobüste kendi yazdığı İngilizce bilimsel makaleyi okurken görüntülenen ve videosu sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan Prof. Dr. Abdülbari Bener, Siirt'in Tillo ilçesinden başlayıp uluslararası bilim dünyasında iz bırakan 50 yılı aşkın akademik yolculuğunu anlatarak gençlere tavsiyelerde bulundu.

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülbari Bener, toplu taşımada kendi yazdığı İngilizce bilimsel makaleyi okurken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan video milyonlarca kez izlenirken Bener, binlerce kişinin yorum ve takdirini topladı.

Bener, Manchester, Aberdeen, Cardiff, Glasgow, University College London ve Imperial College gibi üniversitelerle bilimsel çalışmalar yürüttü. 2022'de Stanford Üniversitesi tarafından açıklanan listede, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Tıp Fakültesinde görev yaparken "Dünyanın en etkili bilim insanları" arasında yer aldı. Biyoistatistik, epidemiyoloji ve halk sağlığı başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yürüten Bener, diyabet, D vitamini, bulaşıcı hastalıklar, işitme kaybı ve internet bağımlılığı üzerine araştırmalar gerçekleştirdi.

Yarım asırdır tıp alanında çalışmalar yürüten, İngiltere, ABD, İtalya, Katar ve Suudi Arabistan'da dersler veren ve 700'e yakın akademik makalesi bulunan Bener, sosyal medya hesabı olmadığı için videosundan kızının haber vermesiyle haberdar oldu.

Bener, yaşamını, eğitim hayatını ve gençlere tavsiyelerini AA muhabirine anlattı.

İNSANLARA FAYDASI OLACAK HER ALANDA ÇALIŞIYORUM

Yaşamının farklı ülkelerde geçtiğini anlatan Bener, "Siirt'in Tillo ilçesinde doğdum. İlk ve ortaokulu Batman'da okudum. Ardından İstanbul'a geldim ve Pertevniyal ile Fatih Erkek liselerinde eğitim gördüm. Ankara Üniversitesinde yüksek lisans yaptıktan sonra doktora eğitimi için 1976'da İngiltere'ye gittim. University College London'da doktora eğitimimi tamamladım. 35 yıl yurt dışında yaşadım. Daha sonra İngiltere, Katar, ABD, Suudi Arabistan ve birçok ülkede eğitim verdim ve yaşadım." diye konuştu.

700'e yakın bilimsel makalesiyle uluslararası tıp camiasında adından söz ettiren Bener, akademik çalışmalarını sürdürerek bilgisini insanlığın yararına sunmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'yi bilimsel çalışmalarıyla temsil eden Bener, hala çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Hala makale yazmaya devam ediyorum. İnsanlara faydası olacak her alanda çalışıyorum. Herkes bunu yapmalı. Meşhur olmak geçici bir heves. Ben hiçbir zaman olaylara kıskançlık veya rekabet içinde bakmadım. Hedef olarak maddi ve manevi açıdan her yönden ölçülü olmak lazım. Başkasının önüne geçmeye çalışmamak, insanlara rakip veya düşman gözüyle bakmamak lazım. Herkesi kardeş olarak, bir ümmetin parçası olarak görmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bener, bilimsel bilginin ve insanlığa yararlı olmanın maddi kazançtan daha önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu dünyaya heves edip 'Para kazanayım, cebimi doldurayım.' demenin kimseye faydası olmayacak. İnsan bunun hesabını hem bu dünyada hem de ahirette verecek. İnsanların zamanı çok dikkatli kullanması gerekir. Fırsatlar bir daha gelmez. İnsan, kendisine verilen zamanı en iyi şekilde değerlendirmeli. İnsanlara nasıl hizmet edebilirim, nasıl faydalı olabilirim diye düşünmeli. Çalışma alanınız tıp, hukuk, diş hekimliği veya mühendislik olabilir. Herkes kendi alanında üzerine düşeni en iyi şekilde yapmalı."

Yıllardır okumaya ara vermediğini anlatan Bener, okumanın ve dünyayı gezmenin insanı yeni dünyalarla tanıştırdığını vurguladı.

VİDEOSUNU KIZINDAN ÖĞRENDİ

Sosyal medyada binlerce yorum alan videosu hakkında da konuşan Bener, şunları söyledi:

"Benim Instagramım yok, Facebook'um yok. Hiç ilgilenmedim. Sadece e-posta adresim var. Kızım bana makalemi okurken videomun çekildiğini söyledi. Yorumları okudum, birlikte güldük. İngiltere'de yaşlısından gencine herkes otobüste veya metroda kitap okur. Zamanını boşa harcamaz. Kitap okumak için illa evde veya okulda olmak gerekmiyor. Türkiye'de maalesef bu alışkanlık yok. Benim kanaatim, ne kadar çok insan kitap okursa ufku da o kadar açılır."

İNTERNET BAĞIMLILIĞI HASTALIK HALİNE GELDİ

Bener, kitap okumanın önündeki en büyük engellerden birinin internet bağımlılığı olduğunu ve bu konuda 30'a yakın uluslararası makale kaleme aldığını belirtti.

İnternet bağımlılığının Türkiye'de ciddi bir sorun haline geldiğini ifade eden Bener, bu konuda yaklaşık 20-25 yıldır çalıştığını dile getirerek şöyle konuştu:

"İnternet bağımlılığı konusunda çok sayıda makalem var. Hem İngiltere'de hem de İtalya'da profesörlerle birlikte çalıştım. Yaklaşık 20-25 yıldır bu konuda yazıyorum. İnternet bağımlılığı Türkiye'de artık hastalık haline geldi. Çoğu insan 2-3 saat uyuyor, telefonunu yastığının altına koyuyor. İnternet yüzünden aile bağları ve komşuluk ilişkileri tamamen dağıldı. Maalesef internetin verdiği zararlar artık tedavi gerektirecek boyuta ulaştı. Çoğu insan gerçekten hasta ancak hastalığının farkında değil. İnternet bağımlılığı sosyal, psikolojik ve fiziksel açıdan insan sağlığına zarar veriyor."

ŞÖHRET GERİDE KALIYOR, MÜHİM OLAN GÜZEL ANILMAK

Güzel bir insan olarak anılmanın en büyük hedefi olduğunu belirten Prof. Dr. Bener, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Benim için asıl önemli olan, kimseye zarar vermeyen, hakkaniyetli, kurallara uyan ve saygılı bir insan olmak. Şöhretin başka hiçbir faydası yok. Kimsenin hakkına, hukukuna zarar vermeyen, normal bir vatandaş gibi yaşamak önemli. Şöhret geride kalıyor. Mühim olan güzel anılmak. İnsan fani değil mi? Yapabileceği iyiliği yapmalı. İnsanların en hayırlısı, insanlığa hizmet edendir. Hastalık veya başka bir nedenle çalışamamak ayrı bir konu. Ancak insan, Allah can verdiği müddetçe insanlığa hizmet etmeli. Adam yetiştirmek, insan yetiştirmek önemli."

Kaynak: AA