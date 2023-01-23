Vinç sepetinde içki içip, rastgele ateş açtı; o anlar kamerada

BURSA'da 10 metrelik bir vincin sepetine çıkan Ömer A. (45), bir yandan içki içerken, bir yandan da elindeki tabancayla rastgele ateş açtı.

BURSA'da 10 metrelik bir vincin sepetine çıkan Ömer A. (45), bir yandan içki içerken, bir yandan da elindeki tabancayla rastgele ateş açtı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, Ömer A.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Kayapa Barajı civarında meydana geldi. Bir vincin sepetine çıkan Ömer A., 10 metre yükseklikte içki içerek elindeki tabancayla havaya 15 kez ateş açtı. Olay, çevrede oturanları endişelendirdi. Bazı kişilerin cep telefonu ile kaydettiği olay sırasında Ömer A.'nın, "Komşular herkese afiyet olsun, hani alkış yok" diyerek seslendikten sonra tabanca ile ateş açtığı görüntülendi.

Hakkında, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ile 'Ruhsatsız tüfek taşımak ve bulundurmak' suçlarından işlem yapılan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.