Haberler

Kaçak sigara balonları ülkenin başkentini kaosa sürükledi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kaçak sigara balonları ülkenin başkentini kaosa sürükledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki havalimanı, Belarus'tan gelen kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonları nedeniyle gece boyunca uçuşlara kapatıldı. Yaklaşık 30 uçuş ve 4 bin yolcu bu durumdan etkilenirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius ile aynı adı taşıyan havalimanı, Belarus'tan ülkeye kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonları nedeniyle gece boyunca uçuşlara kapatıldı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, ülke hava sahasına gelen onlarca kaçakçı balonunun tespit edilmesi üzerine dün gece yerel saatle 22.00'den itibaren Vilnius Havalimanında hava trafiği askıya alındı.

30 UÇUŞ VE 4 BİN YOLCU ETKİLENDİ

Yaklaşık 30 uçuş ve 4 bin yolcu bu durumdan etkilenirken, havalimanı faaliyetlerine yerel saatle 06.30'dan itibaren yeniden başlandı. Şu ana kadar 5 balonun yeri tespit edildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, yaklaşık 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigara balonları ülkenin başkentini kaosa sürükledi

ORGANİZE SUÇ KAPSAMINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Vladislavas Kondratovicius, meteoroloji balonlarıyla yapılan kaçakçılık vakalarının organize suç kapsamında soruşturulduğunu söyledi.

Kaçak sigara balonları ülkenin başkentini kaosa sürükledi

NE OLMUŞTU?

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, hava balonlarının Belarus'taki birden fazla noktadan koordineli operasyon kapsamında gönderildiğini vurguladı. Vilnius Havalimanı, Belarus'tan balonlarla taşınan kaçak sigaralar nedeniyle 5 Ekim'de de uçuşlara kapatılmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Lütfü Savaş CHP'nin il kongrelerinin iptali için mahkemeye başvurdu

Lütfü Savaş pes etmiyor! Özgür Özel'e karşı yine mahkemeye başvurdu
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.