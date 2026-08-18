Vietnam İHA Yönetimini Sıkılaştırıyor

HANOI, 18 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam hükümeti, insansız hava araçlarının (İHA) yönetimi ve denetimine yönelik ilgili kurum ve yerel yönetimlere tedbirleri artırma talimatı verdi.

Yerel Thanh Nien gazetesinin salı günkü haberine göre bu talimat, 11 Ağustos'ta Vietnam'ın güneyindeki Ho Chi Minh kentinde bulunan Tan Son Nhat Uluslararası Havalimanı'nda İHA'ların kontrollü hava sahasına girerek uçuş operasyonlarını aksatmasının ardından verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, İHA'lara sahip kuruluş ve kişilerin araçlarını beyan etmelerini zorunlu kılmak üzere bir inceleme yapması ve 2030 yılına kadar ülkede faaliyet gösteren tüm İHA'ların dijital olarak tanımlanması, elektronik olarak ruhsatlandırılması ve gerçek zamanlı uçuş takibine tabi tutulması istendi.

Haberde, bakanlığın ayrıca kuruluşların ve kişilerin yönetmeliklerden haberdar olmaları ve bunlara uymaları için İHA'lara yönelik uçuşa kapalı bölgeleri ve kısıtlı alanları kamuoyuna duyurmakla görevlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua