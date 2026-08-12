Vietnam 2030'a Kadar 10 Milyon Çalışana Yapay Zeka Eğitimi Hedefliyor

HANOİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam, yapay zeka alanında insan kaynakları geliştirmeye yönelik ulusal program kapsamında 2030 yılına kadar en az 10 milyon çalışanın temel yapay zeka becerilerini geliştirmeyi ve güncellemeyi hedefliyor.

Yerel Nhan Dan gazetesinin çarşamba günü bildirdiğine göre, Vietnam Başbakan Yardımcısı Le Tien Chau'nun salı günü onayladığı program, stratejik teknoloji sektörlerinin talebini karşılayacak bir işgücü oluşturmayı ve ülkenin teknoloji alanında bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Program çerçevesinde temel teknolojileri araştırma ve bu teknolojilere hakim olma becerisine sahip, önemli yapay zeka görevlerini yönetebilecek en az 1.500 uzman da dahil olmak üzere, 10.000 yüksek nitelikli ve uzmanlaşmış yapay zeka profesyonelinin eğitilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi de planlanıyor.

Programda söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kurumların iyileştirilmesi, yapay zeka uzmanlarının geliştirilmesi, yapay zeka eğitiminin ve yeniden beceri kazandırma çalışmalarının genişletilmesi, verilen eğitimlerin iş dünyası ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olmasının sağlanması ve altyapı, veri ve uygulamalı eğitim ortamlarının geliştirilmesine odaklanan çeşitli görev grupları listeleniyor.

Haberde, Vietnam'ın 2035 yılına kadar yapay zeka alanında insan kaynakları geliştirme kapasitesi açısından bölgenin önde gelen ülkeleri arasında yer almayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: Xinhua