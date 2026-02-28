Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından düzenlenen, 120 takımın yarıştığı dünyanın en büyük robotik organizasyonu olan VEX Robotics Türkiye Şampiyonası başladı. Programda konuşan YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Gençlerimizi sadece geleceği okuyan değil, geleceğe yön veren gençler olarak yetiştirmek istiyoruz. Amacımız bu, hedefimiz bu. Geçmişte ninelerimiz derlerdi ya 'Başıma icat çıkartma' diye... Artık biz çocuklarımıza 'Lütfen başımıza icat çıkarın, çalışın' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonu doğrultusunda, gençlerin teknoloji üreten, sorgulayan ve tasarlayan bireyler olarak yetişmesini hedefleyen VEX Robotics Türkiye Şampiyonası başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120 robot takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na (VEX Worlds) katılabilmek için mücadele ediyor. Lise (VEX V5), ilkokul ve ortaokul (VEX IQ) olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen şampiyonada, bölgesel turnuvalarda başarı gösteren 120 takım mekanik tasarım, otonom yazılım geliştirme ve stratejik planlama becerilerini sergileyecek. Aynı zamanda öğrencilere örnek olması adına yarışma stantlarına bilim insanların isimleri verildi. 3 bin 500'ü aşkın öğrenci ve mentör, hazırladıkları robotlarla arenaya çıkacak.

ABD'DE GENÇ MÜHENDİS ADAYLARI YARIŞACAK"

Dereceye giren ve ödül alan takımlar, Türkiye'yi ABD'nin St. Louis şehrinde düzenlenecek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük robotik turnuvası VEX Robotics World Championship'te temsil etme hakkı kazanacak. VEX Robotics'in Türkiye Şampiyonası, 1 Mart'a kadar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

'BURADAN ÇIKAN 3 TAKIM BİZİ AMERİKA'DA TEMSİL EDECEK'

YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Bugün burada yaklaşık 120 takım, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen takımlarımız var. 3 bin- 3 bin 500'ün üzerinde katılım beklediğimiz ailelerimiz, öğretmenlerimiz burada. Dünyanın gidişatı teknoloji üzerine, yapay zeka üzerine ilerliyor. Dolayısıyla bu hızı yakalamalarını arzu ediyoruz. Hatta bu hızı geçmelerini arzu ediyoruz. Gençlerimizi sadece geleceği okuyan değil, geleceğe yön veren gençler olarak yetiştirmek istiyoruz. Amacımız bu, hedefimiz bu. Hani geçmişte ninelerimiz diyelim, derlerdi ya 'Başıma icat çıkartma' diye... Artık biz çocuklarımıza diyoruz ki, 'Lütfen başımıza icat çıkarın, çalışın'... Nobel ödüllü biliyorsunuz Aziz Sancar, burada da platformlarda ismini özellikle koyduk, onları anıyoruz burada. Aziz Sancar diyor ki: "Emek olmadan, gayret olmadan hiçbir başarı olmaz." Çok ciddi bir gayret gerekiyor, çaba gerekiyor. Çocuklarımıza bugün şunu söylüyorum; öğrencilerimizin hepsine, buraya katılan 120 takıma da... Aslında buranın kaybedeni yok. Çünkü bu çocuklar yıllarca, aylarca, hatta yıllarca çalışıp o robotu nakış nakış işliyorlar. Her gün yeni bir şeyler ekleyip geliştiriyorlar, yeni vizyonlar katıyorlar. Dolayısıyla bugün evet elbette bu bir yarışmadır, buradan birinci, ikinci, üçüncü çıkacak. Ancak nihayetinde onlar da bizi Amerika'daki Dünya Şampiyonası'nda temsil edecekler. Biz onlarla gurur duyacağız. Ama nihayetinde bir 3 çıkacak, o 3'ü de biz Amerika'da ülkemizi temsil edecekler. Orada da inşallah bir dünya şampiyonu çıkarırız diye ümit ediyorumö dedi.

'HEDEFİMİZ VEX TÜRKİYE OLARAK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

Vex Robotics Türkiye ve Educat Robotics Kurucu Ortağı İrfan Özdemir, "Vex Robotics aslında bir dünya markası. Dünyanın birçok önde gelen ülkesinde çalışmalarını gerçekleştiren bir robot organizasyonu. Bizler de Vex Robotics Türkiye olarak Vex'in Türkiye'deki operasyonlarını yürüten yapıyız. Bu kapsamda Vex'in anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise alanında birçok yarışması ve etkinliği düzenleniyor. Bizler bu organizasyonları yapan, okullardaki bu alanda çalışmak isteyen öğretmenlerimizin uluslararası mentör eğitimlerini veren, aynı zamanda öğrencilerimizin eğitimlerini veren ekibiz, Vex Türkiye ekibiyiz. Aslında Vex sadece bir robot organizasyonu değil. Vex içerisinde robotik kodlama, bilişim teknolojileri, mekatronik, mühendislik, fen, fizik, matematik gibi birçok alanı barındıran bir akademik içerik de sunuyor. Hedefimiz Vex Türkiye olarak dünya şampiyonluğu ve bayrağımızı orada dalgalandırmak" ifadelerini kulandı.

'HEDEFİMİZ HEM MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖDÜLÜNÜ KORUMAK'

Yarışmaya katılan Betül Beydaş, "Projemizde, yani bu bizim ilk yılımız oldu. Ama ilk yılımıza rağmen Türkiye şampiyonalarına kadar geldik mükemmeliyetçilik ödülüyle. Hedefimiz hem mükemmeliyetçilik ödülünü bir daha kazanmak hem de birincilikle burdan dönmek istiyoruz. Projemiz Swerve robot üstünde gerçekleştiriyoruz. Robotumuz Swerve robotu olarak geçiyor. Projemiz yani daha çok maskota da bir tık önem verdik ki robot gibi giyinmeye çalıştık. Çeribot olduğu için adımız, Yeniçerimiz ve robot olarak yapmaya çalıştık. Ekipte 7 kişiyiz. 3 tane yani kızlar olarak biz tasarımla uğraşıyoruz. Maskotlarla ilgileniyoruz. Erkeklerde iki tane sürücümüz ve birincimiz var" ifadelerini kullandı.

Ayşe Karagöl ise, "Biz bir senedir bu yarışmanın içindeyiz. 11 kişiyiz. Aynı zamanda bu robotun yapımında vakfımız sponsor olduğu için genel olarak kendi içimizde de yarışmalar yaparak çalışıyoruz. Projemiz, genel olarak robotun yapımında bir strateji oluşturarak daha yüksek puanlar almaya çalışmak ve dünya şampiyonasına gitmek. Hedefimiz dünya şampiyonasına gidip orada kazanmayı ve mükemmellik ödülünü bir kere daha almak" şeklinde konuştu.

